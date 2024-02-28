Кабинет министров на заседании 27 февраля принял постановление, создающее предпосылки для внедрения Европейского цифрового кошелька в будущем. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Кабмин принял постановление о внедрении Европейского цифрового кошелька
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«Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрения новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия. Постановление создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька», — говорится в сообщении.
Документ определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. В Минцифре отметили, что в Украине есть только рынок предоставлятелей доверительных услуг.
Благодаря постановлению, пользователи электронных сервисов смогут:
- получать средства электронной идентификации с разными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС
- выбирать, где получить средство электронной идентификации
- использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг
- в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме сохранять свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как внутри своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг
В ведомстве напомнили, что в разработке Европейского цифрового кошелька примет участие «Дия».
«После внедрения продукта украинцы смогут использовать Дию в ЕС, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине», — добавили в министерстве.
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