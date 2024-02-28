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28 февраля 2024, 8:36 Читати українською

Кабмин принял постановление о внедрении Европейского цифрового кошелька

Кабинет министров на заседании 27 февраля принял постановление, создающее предпосылки для внедрения Европейского цифрового кошелька в будущем. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Кабинет министров на заседании 27 февраля принял постановление, создающее предпосылки для внедрения Европейского цифрового кошелька в будущем.

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«Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрения новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия. Постановление создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька», — говорится в сообщении.

Документ определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. В Минцифре отметили, что в Украине есть только рынок предоставлятелей доверительных услуг.

Благодаря постановлению, пользователи электронных сервисов смогут:

  • получать средства электронной идентификации с разными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС
  • выбирать, где получить средство электронной идентификации
  • использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг
  • в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме сохранять свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как внутри своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг

В ведомстве напомнили, что в разработке Европейского цифрового кошелька примет участие «Дия».

«После внедрения продукта украинцы смогут использовать Дию в ЕС, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине», — добавили в министерстве.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Три літри
Три літри
28 февраля 2024, 8:53
#
Дія додасть в цифровий європейський гаманець своїх українських костилів, безвідповідальності, непотрібних послуг та відсутності потрібних.
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+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 февраля 2024, 9:32
#
Ето всё надо было бы к правителям применять… А слуги сами разберутся… у человека который роется в мусорнике, свои интересы… Сытый голодного не поймет…
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