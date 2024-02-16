Национальный банк готовится к эксперименту по использованию цифровой гривны (э-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на главу Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина.
Нацбанк планирует проверить нужна ли украинцам э-гривна: пилотный проект запустят в этом году
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений», — сообщил Поддерегин.
По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.
Объем эмиссии э-гривны в Нацбанке объявят после того, как поймут сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании э-гривны. Начать пилотный проект НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.
Читайте также: Китайский «эфир» и Селестия: как изменился криптопортфель «Минфина»
В рамках эксперимента все желающие протестовать э-гривну смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.
По его словам, цель эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении.
В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования э-гривны.
Комментарии - 24
будут рассчитываться за товары, работы или услуги.
Кто примет участие в таких рассчётах е-гривной — заработает
дополнительный доход, кто не примет — потеряет часть клиентов.
С безналичной выплатой зарплат, пенсий и социальных
пособий мы это уже проходили и статистика НБУ
противоречит вашим пресказаниям.
Если вы не мыслите своей жизни без шуршания
купюр в кармане — это ваши личные проблемы.
Сначала толпы народа стоят в очереди
к банкоматам и кассам банков для снятия налички
со счетов, а через неделю такие же очереди стоят
в кассы банков и терминалы пополнения для
оплаты услуг ЖКХ наличными или для пополнения
мобильной связи и домашнего интернета.
А ведь можно эти многочасовые стояния в очередях заменить
моментальными безналичными операциями через мобильное
приложение банка или через интернет-банкинг — кому как
удобнее…
Комусь потрібна…
Комусь не потрібна…
1) Можна було контролювати рух буквально кожної гривні на рахунках громадян, чому більше не будуть заважати обмеження щодо банківської таємниці, оскільки рахунки будуть облікуватися безпосередньо у НБУ.
2) Передавати ці дані у податкову, щоб за кожний переказ від друга, який позичає вам 500 грн, виставляти 19,5% податку.
3) Програмувати будь-які обмеження на використання коштів, наприклад, заборону обміну на іноземну валюту чи купівель у певних магазинах.
Кінцева мета — перевести усіх на це лайно і потім повністю заборонити готівку, створивши фінансовий цифровий концтабір. Звісно, самі можновладці будуть при цьому і далі брати хабарі у доларах та децентралізованій криптовалюті, усі обмеження будуть вводитися лише для пересічних.
Надійність залежить тільки від НБУ.
Щоб зацікавити людей, може бути достатньо хояа б продублювати банківські
ліміти по гривневим операціям в таких же розмірах і для е-гривні…
Ха-ха…
Будет что-то вроде — как советские рубли «погорели»
Пані, ви так і не відповіли чому бігаєте від ТЦК.
Але дуже турбується про свого чоловіка, що застряг десь
в Одесі, тому й наводить такий галас на форумі…
Не будь-який бізнес можна перевезти
човном через Тису з України за її кордони…
А на запитання ти так і не відповіла.
Зате як папуга повторюєш москальську маячню про могілізацію.
То что новый законопроект ущимляет мои права как инвалида — это тоже я придумала?
То что счета будут блокировать — тоже не я придумала — на пару с законом про могилизацию идет закон про увиличения штарфа для «ухылянтов»! Будет блокировать исполнительная служба!
В чем я ошибаюсь? Да это верхушка новых законопроектов! Там много гнилья и подноготной!
Конституционные права твоего мужа не отделимы
от его конституционных обязанностей, поэтому
не стоит истерить только о своих правах…
Добровольцы-защитники уже физически заканчиваются,
а значит приходит пора становиться на защиту своей
страны сегодняшним «уклонистам»…
Если бы более 3-х миллионов граждан Украины не скрывались
от постановки на учёт в ТЦК, то возможно и не было бы нужды
в обсуждаемых изменениях в законодательство.
Пані, може радіоточка у вашому бунгало на Балі не доповіла, але мобілізація в Україні від 24 лютого 2022 року, через 8 днів буде два роки як вона триває.
Ну і вцілому обовʼязок цей існує він 1991 року,
І до появи незалежної України він теж був. І важ чоловік мав служити в армії, звісно якщо не дав хабаря за те щоб не служити. А якщо він вчився у ВНЗ то тоді він на відміну від мене рядового запасу взагалі офіцер і має керувати підрозділами.
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543−12