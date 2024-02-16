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16 февраля 2024, 9:24 Читати українською

Нацбанк планирует проверить нужна ли украинцам э-гривна: пилотный проект запустят в этом году

Национальный банк готовится к эксперименту по использованию цифровой гривны (э-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на главу Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина.

Национальный банк готовится к эксперименту по использованию цифровой гривны (э-гривны) до конца 2024 года.
Фото: Pixabay

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«Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений», — сообщил Поддерегин.

По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

Объем эмиссии э-гривны в Нацбанке объявят после того, как поймут сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании э-гривны. Начать пилотный проект НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

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В рамках эксперимента все желающие протестовать э-гривну смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

По его словам, цель эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении.

В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования э-гривны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 24

+
0
Fantomas2020
Fantomas2020
16 февраля 2024, 10:00
#
«НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования э-гривны». Интересно, майнинг э-гривны предусмотрят? Потому что покупать э-гривну как криптовалюту может быть рискованно.
+
0
Riojas
Riojas
16 февраля 2024, 10:29
#
Покупать ее никто не будет, а вот выдавать в ней многочисленные пособия — легко.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 10:49
#
Затем этими пособиями в е-гривне их получатели
будут рассчитываться за товары, работы или услуги.

Кто примет участие в таких рассчётах е-гривной — заработает
дополнительный доход, кто не примет — потеряет часть клиентов.
+
0
Riojas
Riojas
16 февраля 2024, 12:08
#
Было бы неплохо, но по факту 99% услуг будет обнал всей суммы в ближайшей обменке.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 12:56
#
«но по факту 99% услуг будет обнал…»

С безналичной выплатой зарплат, пенсий и социальных
пособий мы это уже проходили и статистика НБУ
противоречит вашим пресказаниям.

Если вы не мыслите своей жизни без шуршания
купюр в кармане — это ваши личные проблемы.

Сначала толпы народа стоят в очереди
к банкоматам и кассам банков для снятия налички
со счетов, а через неделю такие же очереди стоят
в кассы банков и терминалы пополнения для
оплаты услуг ЖКХ наличными или для пополнения
мобильной связи и домашнего интернета.

А ведь можно эти многочасовые стояния в очередях заменить
моментальными безналичными операциями через мобильное
приложение банка или через интернет-банкинг — кому как
удобнее…
+
+15
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:13
#
Не потрібна
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 11:32
#
Кожному — своє…

Комусь потрібна…
Комусь не потрібна…
+
0
Silumin
Silumin
16 февраля 2024, 12:09
#
Потрібна у першу чергу керівництву держави, щоб:
1) Можна було контролювати рух буквально кожної гривні на рахунках громадян, чому більше не будуть заважати обмеження щодо банківської таємниці, оскільки рахунки будуть облікуватися безпосередньо у НБУ.
2) Передавати ці дані у податкову, щоб за кожний переказ від друга, який позичає вам 500 грн, виставляти 19,5% податку.
3) Програмувати будь-які обмеження на використання коштів, наприклад, заборону обміну на іноземну валюту чи купівель у певних магазинах.

Кінцева мета — перевести усіх на це лайно і потім повністю заборонити готівку, створивши фінансовий цифровий концтабір. Звісно, самі можновладці будуть при цьому і далі брати хабарі у доларах та децентралізованій криптовалюті, усі обмеження будуть вводитися лише для пересічних.
+
+30
Mr Bungle
Mr Bungle
16 февраля 2024, 10:17
#
Нічо не зрозуміло
+
0
NoNameX
NoNameX
16 февраля 2024, 11:17
#
Щоб зацікавити людей, треба вказати на переваги використання (відсутність комісій, дісконти, надійність), якщо такі будуть, а зараз тільки купа питань. Без плюшек її буде використовувати максимум 1−3% покоління зумерів.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 12:02
#
Комісії, дисконти — залежать від конкретних банків.
Надійність залежить тільки від НБУ.

Щоб зацікавити людей, може бути достатньо хояа б продублювати банківські
ліміти по гривневим операціям в таких же розмірах і для е-гривні…
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 февраля 2024, 10:26
#
Интересный факт — у э-грошей есть срок годности — грубо говоря — вовремя их не потратил — это значит они тебе не нужны были

Ха-ха…

Будет что-то вроде — как советские рубли «погорели»
+
+15
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:33
#
Чергова маячня від експерта.

Пані, ви так і не відповіли чому бігаєте від ТЦК.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 10:42
#
Вона сама не бігає від ТЦК, бо відпочиває на пляжі у Балі 😀
Але дуже турбується про свого чоловіка, що застряг десь
в Одесі, тому й наводить такий галас на форумі…
+
0
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:44
#
У жінки що відпочиває на Балі немає за що купити човник на Тисі своєму коханому?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 10:53
#
Можливо, що вся проблема у бізнесі…

Не будь-який бізнес можна перевезти
човном через Тису з України за її кордони…
+
0
innapcholko
innapcholko
16 февраля 2024, 10:56
#
Ты как попуга Qwerty1999 — плодишь тупые комменты?
+
0
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:57
#
Ты как попуга

А на запитання ти так і не відповіла.

Зате як папуга повторюєш москальську маячню про могілізацію.
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 февраля 2024, 10:59
#
По твоему новый законопроект про могилизацию я придумала?
То что новый законопроект ущимляет мои права как инвалида — это тоже я придумала?
То что счета будут блокировать — тоже не я придумала — на пару с законом про могилизацию идет закон про увиличения штарфа для «ухылянтов»! Будет блокировать исполнительная служба!

В чем я ошибаюсь? Да это верхушка новых законопроектов! Там много гнилья и подноготной!
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 11:45
#
Innapcholko

Конституционные права твоего мужа не отделимы
от его конституционных обязанностей, поэтому
не стоит истерить только о своих правах…

Добровольцы-защитники уже физически заканчиваются,
а значит приходит пора становиться на защиту своей
страны сегодняшним «уклонистам»…

Если бы более 3-х миллионов граждан Украины не скрывались
от постановки на учёт в ТЦК, то возможно и не было бы нужды
в обсуждаемых изменениях в законодательство.
+
+15
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 11:48
#
По твоему новый законопроект про моГилизацию я придумала?

Пані, може радіоточка у вашому бунгало на Балі не доповіла, але мобілізація в Україні від 24 лютого 2022 року, через 8 днів буде два роки як вона триває.

Ну і вцілому обовʼязок цей існує він 1991 року,

І до появи незалежної України він теж був. І важ чоловік мав служити в армії, звісно якщо не дав хабаря за те щоб не служити. А якщо він вчився у ВНЗ то тоді він на відміну від мене рядового запасу взагалі офіцер і має керувати підрозділами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 12:46
#
Закон України № 3543-XII від 21 жовтня 1993 року

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543−12
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 февраля 2024, 11:36
#
Маю надію, що Монобанк долучиться до тестування е-гривні
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 февраля 2024, 11:51
#
Желательно чтобы Всё кто работают во власти получали ЗП только Е-гривной…
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