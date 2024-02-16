Нацбанк планирует проверить нужна ли украинцам э-гривна: пилотный проект запустят в этом году

Национальный банк готовится к эксперименту по использованию цифровой гривны (э-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на главу Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрея Поддерегина.

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«Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений», — сообщил Поддерегин.

По его словам, в настоящее время НБУ разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте. В дальнейшем те банки, которые подтвердят свое участие, будут приглашать своих клиентов.

Объем эмиссии э-гривны в Нацбанке объявят после того, как поймут сколько банков и их клиентов реально захотят принять участие в тестировании э-гривны. Начать пилотный проект НБУ планирует во второй половине 2024 года. Ориентировочно, он продлится около полугода.

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В рамках эксперимента все желающие протестовать э-гривну смогут обменять на нее свои наличные и безналичные деньги.

По его словам, цель эксперимента по использованию цифровых денег центрального банка в Украине — выявить, есть ли спрос на такую форму денег среди населения и существует ли вообще необходимость в ее внедрении.

В рамках эксперимента планируется протестировать возможность рассчитываться цифровыми деньгами в режиме офлайн. Кроме этого, НБУ планирует предусмотреть техническую возможность программирования э-гривны.