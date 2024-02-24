На следующей неделе Евросоюз выделит Польше 137 миллиардов евро. Евросоюз примет решение о выделении Польше «замороженных» средств до 3 марта. Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
ЕС разблокирует для Польши 137 млрд евро. 1,2 млрд дадут фермерам, блокирующим границу с Украиной
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Решения по Польше
«На следующей неделе ожидаются два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Они освободят для страны до 137 миллиардов евро. Речь идет о средствах из фондов объединения и средствах по плану Следующее поколение ЕС», — сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Также она отметила, что около 1,2 миллиарда передадут фермерам, которые блокируют украинско-польскую границу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что средства пойдут в поддержку сельхозпроизводителей, а в этот день он назвал важным, ведь с первых дней пребывания в должности премьера его цель заключалась, в частности, и в «восстановлении верховенства права и демократических стандартов».
Напомним
Европейский союз приостанавливал выделение этих средств для Польши из-за беспокойства по поводу реформ Верховного и Конституционного судов страны во время правления предыдущего правительства страны.
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