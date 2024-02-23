В Украине легализовали лоббизм

Верховная Рада приняла Закон о добропорядочном лоббировании, регулирующий деятельность, осуществляемую за вознаграждение с целью влияния на государственные органы. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

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Закон определяет, что лоббирование — это деятельность, осуществляемая за вознаграждение в целях влияния на государственные органы, органы местного самоуправления в коммерческих интересах бенефициара или в собственных коммерческих интересах лиц и касается разработки нормативно-правовых актов.

Лоббирование будет осуществляться прозрачно, для этого планируется создать открытый реестр лоббистов — Реестр прозрачности, за который будет отвечать Национальное агентство по предотвращению коррупции. Его будут вести на украинском и английском языках, все сведения будут излагаться в формате, доступном для автоматизированной сборки и обработки.

Лоббисты должны будут отчитываться о своих встречах с должностными лицами, на которых они оказывают влияние.

Закон вступит в силу через два месяца после начала работы реестра, но не позднее 1 января 2025 года.

Заниматься лоббированием будет запрещено чиновникам (в том числе бывшим в течение года после увольнения), лицам с судимостью, гражданам и компаниям из государства-агрессора (то есть россии), подсанкционным лицам, медиа, политическим партиям, религиозным организациям и т. д.

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