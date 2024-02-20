Volkswagen, Renault и Stellantis планируют объединиться, чтобы противостоять Китаю

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2024, 19:45 Читати українською

Volkswagen, Renault и Stellantis планируют объединиться, чтобы противостоять Китаю

Европейские автоконцерны Volkswagen, Renault и Stellantis обсуждают возможность объединить усилия для того, чтобы в будущем противостоять китайским производителям электромобилей. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские автоконцерны Volkswagen, Renault и Stellantis обсуждают возможность объединить усилия для того, чтобы в будущем противостоять китайским производителям электромобилей.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Генеральный директор Stellantis NV Карлос Таварес отметил, что в будущем компании, которые не смогут противостоять китайской конкуренции, окажутся в минусах.

По данным Bloomberg, продажи полностью электрических автомобилей в этом году будут расти медленнее, а неожиданная остановка динамики усилит конкуренцию.

При замедлении спроса на электромобили на европейский рынок входят китайские модели, противопоставить которым местным производителям нечего. К примеру, BYD Dolphin отвечает по характеристикам и оснащению Volkswagen ID.3, но стоит на 7 тысяч евро дешевле. По выпуску электромобилей в количестве Volkswagen уступает BYD более чем вдвое.

Volkswagen, Renault и Stellantis обдумывают концепцию перезагрузки отрасли на основе широкой кооперации — Airbus в автопроме — для создания дешевого конкурентоспособного электромобиля. Обсуждаются варианты создания единых производственных цепочек в рамках ЕС.

Читайте также: Электромобили охватили почти 11% январского рынка новых легковых авто в ЕС

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
20 февраля 2024, 21:52
#
Китайське дєр*мо
+
0
ImA
ImA
20 февраля 2024, 22:16
#
Когда первые японские автомобили привезли в США, вся Америка смеялась и издевалась. Но прошло совсем немного времени и Япония переплюнула США в автомобилестроении. Все течет и меняется. Работать нужно как азиаты тогда и будет результат.
+
0
ImA
ImA
20 февраля 2024, 22:13
#
Европа уже не может и не хочет работать. Все хотят быть блогерами.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами