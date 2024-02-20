Volkswagen, Renault и Stellantis планируют объединиться, чтобы противостоять Китаю

Европейские автоконцерны Volkswagen, Renault и Stellantis обсуждают возможность объединить усилия для того, чтобы в будущем противостоять китайским производителям электромобилей. Об этом пишет Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Генеральный директор Stellantis NV Карлос Таварес отметил, что в будущем компании, которые не смогут противостоять китайской конкуренции, окажутся в минусах.

По данным Bloomberg, продажи полностью электрических автомобилей в этом году будут расти медленнее, а неожиданная остановка динамики усилит конкуренцию.

При замедлении спроса на электромобили на европейский рынок входят китайские модели, противопоставить которым местным производителям нечего. К примеру, BYD Dolphin отвечает по характеристикам и оснащению Volkswagen ID.3, но стоит на 7 тысяч евро дешевле. По выпуску электромобилей в количестве Volkswagen уступает BYD более чем вдвое.

Volkswagen, Renault и Stellantis обдумывают концепцию перезагрузки отрасли на основе широкой кооперации — Airbus в автопроме — для создания дешевого конкурентоспособного электромобиля. Обсуждаются варианты создания единых производственных цепочек в рамках ЕС.

Читайте также: Электромобили охватили почти 11% январского рынка новых легковых авто в ЕС