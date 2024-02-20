Электромобили охватили почти 11% январского рынка новых легковых авто в ЕС

В январе 2024 года на рынках ЕС было реализовано 851 690 новых легковых автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные АСЕА, сообщает Укравтопром.

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Значительный рост произошел на всех основных рынках блока:

Германия (+19,1%),

Италия (+10,6%),

Франция (+9,2%),

Испания (+7,3%).

На электромобили (BEV) приходилось 10,9% доли рынка (по сравнению с 9,5% в январе 2023 года), а на гибридные автомобили (HEV и PHEV) — почти 37% (в январе 2023 г. — 33%).

Совокупная доля рынка бензиновых и дизельных автомобилей составила менее 50% против почти 54% в прошлом году.

Бензиновые авто охватили 35,2% продаж новых легковых автомобилей (в январе 2023 г. — 37,9%), а дизельные — 13,4% (в январе 2023 г. — 15,8%).

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.