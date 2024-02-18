США передали $500 тысяч конфискованных российских средств Украине

Минюст США передал российские $500 тысяч для Украины через Эстонию. Эти средства были конфискованы за незаконную торговлю оружием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

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Деньги конфисковали после раскрытия незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в россию высокоточные станки американского производства для сил обороны и для распространения ядерного оружия.

Гражданин Латвии, обвиняемый в связи с этой схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине — в прошлом году она передала $5,4 миллиона конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны.

Конфискованные средства передаются Эстонии, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.

Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важному ремонту украинской системы распределения и передачи электроэнергии, ставшей целенаправленной мишенью для российских сил.

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