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18 февраля 2024, 10:02 Читати українською

США передали $500 тысяч конфискованных российских средств Украине

Минюст США передал российские $500 тысяч для Украины через Эстонию. Эти средства были конфискованы за незаконную торговлю оружием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Минюст США передал российские $500 тысяч для Украины через Эстонию.
Фото: Pixabay

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Деньги конфисковали после раскрытия незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в россию высокоточные станки американского производства для сил обороны и для распространения ядерного оружия.

Гражданин Латвии, обвиняемый в связи с этой схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине — в прошлом году она передала $5,4 миллиона конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны.

Конфискованные средства передаются Эстонии, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.

Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важному ремонту украинской системы распределения и передачи электроэнергии, ставшей целенаправленной мишенью для российских сил.

Читайте также: Франция выделит Украине 3 миллиарда евро военной помощи в этом году

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Bookseller
Bookseller
18 февраля 2024, 10:17
#
🥳🥳🥳🥳🥳
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0
bonv
bonv
18 февраля 2024, 11:22
#
Ще б 300 млрд заморожених.
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0
bonv
bonv
18 февраля 2024, 11:23
#
Головні гріхи росіян за останні 30 років.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/188602/
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
18 февраля 2024, 11:29
#
Кому именно передали? Ато говоря Украине у меня такое ощущение что там лично Леся Украинка принимала :D
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0
Strain
Strain
18 февраля 2024, 11:46
#
Читайте не только заголовки. Вам же написали «Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важному ремонту украинской системы распределения и передачи электроэнергии»

Никто ничего Украине не передает напрямую.
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