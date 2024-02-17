Франция выделит Украине 3 миллиарда евро военной помощи в этом году

В 2024 году Франция выделит Украине 3 млрд евро военной помощи. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже, передает Радио Свобода.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Макрона, Франция и дальше будет помогать в контексте предоставления военной техники, сотрудничества оборонных промышленностей стран, обучения и разведки.

Макрон говорит, что Франция готова делать больше, «в нарушение определенных привычек и даже определенного комфорта определенности».

Президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о пакете в 3 млрд. евро от Франции на 2024 год.

16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

К теме: Зеленский подписал соглашение о безопасности с Германией. Дальше едет в Париж