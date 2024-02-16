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16 февраля 2024, 14:57 Читати українською

Российский рубль обвалился на фоне новости о смерти Навального

На фоне новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального курс евро и доллара в россии резко вырос. Об этом пишет «ЭП» со ссылкой на данные Мосбиржи.

На фоне новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального курс евро и доллара в россии резко вырос.
Фото: Pixabay

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На 14:10 16 февраля цена доллара составляет 92,8 рубля, цена евро — 99,6 рубля.

Российское издание Lenta.ru сообщает, что после незначительной корректировки обе валюты продолжают пребывание в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года.

Напомним, что сразу после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года доллар вырос до 134 рублей.

Читайте также: В Канаде сняли санкции с трех россиян и бывшей жены Фридмана

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Саша Ник
Саша Ник
16 февраля 2024, 15:43
#
Это зрада или перемога? Если Навальный умер, значит Крым не вернут, а если рубль упал, значит???
+
0
bonv
bonv
16 февраля 2024, 16:03
#
Страшно жити на росії…
+
+52
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 февраля 2024, 16:11
#
Ой беда, навальный помер!
Тут что, остались люди, которые верят в сказку о оппозиции в рф?
Какая, мля, оппозиция, забудьте, времена сахарова, новодворской, немцова и т. п. давно прошли! Кто оппозиция -каспаров, надеждин, кто?
Рекомендую послушать невзорова, он очень «красноречиво» рассказывает о «оппозиции».
Скорее поверю в стихийный бунт. чем в какую то оппозиционную организацию с реальным (не продажным) лидером!
Да, насмешили — навальный оппозиционер…
Ну, а что там с рублем… мне лично безразлично, уже наверно лет двадцать в руках не держал! Да и уверен. что и в рф, среднестатистическому люмпену курс рубля.до фонаря… — главное это …пельмешки и водовка!!!
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 февраля 2024, 16:30
#
У нас также картина…
+
+11
bonv
bonv
16 февраля 2024, 16:53
#
Росіяни вірять в міцний рубль, але, тим не менше, купують слабкий долар. Вчені марно намагаються визначити природу подібного загадкового явища. Парадокс:))
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
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