Российский рубль обвалился на фоне новости о смерти Навального

На фоне новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального курс евро и доллара в россии резко вырос. Об этом пишет «ЭП» со ссылкой на данные Мосбиржи.

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На 14:10 16 февраля цена доллара составляет 92,8 рубля, цена евро — 99,6 рубля.

Российское издание Lenta.ru сообщает, что после незначительной корректировки обе валюты продолжают пребывание в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года.

Напомним, что сразу после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года доллар вырос до 134 рублей.

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