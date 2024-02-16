На фоне новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального курс евро и доллара в россии резко вырос. Об этом пишет «ЭП» со ссылкой на данные Мосбиржи.
Российский рубль обвалился на фоне новости о смерти Навального
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На 14:10 16 февраля цена доллара составляет 92,8 рубля, цена евро — 99,6 рубля.
Российское издание Lenta.ru сообщает, что после незначительной корректировки обе валюты продолжают пребывание в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года.
Напомним, что сразу после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года доллар вырос до 134 рублей.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Тут что, остались люди, которые верят в сказку о оппозиции в рф?
Какая, мля, оппозиция, забудьте, времена сахарова, новодворской, немцова и т. п. давно прошли! Кто оппозиция -каспаров, надеждин, кто?
Рекомендую послушать невзорова, он очень «красноречиво» рассказывает о «оппозиции».
Скорее поверю в стихийный бунт. чем в какую то оппозиционную организацию с реальным (не продажным) лидером!
Да, насмешили — навальный оппозиционер…
Ну, а что там с рублем… мне лично безразлично, уже наверно лет двадцать в руках не держал! Да и уверен. что и в рф, среднестатистическому люмпену курс рубля.до фонаря… — главное это …пельмешки и водовка!!!
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/