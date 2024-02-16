В Канаде сняли санкции с трех россиян и бывшей жены Фридмана

Правительство Канады решило исключить из списка санкций четырех человек, в том числе бывшую жену российского миллиардера Михаила Фридмана Ольгу Айзиман. Соответствующее решение было опубликовано в газете Canada Gazette, передает liga.net.

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Находившаяся под санкциями Канады с 27 мая 2022 года Айзиман больше не отвечает критериям введения ограничений, говорится в сообщении.

По данным Politico, канадские санкции также сняли с бывших заместителей председателя правления «Сбербанка» Александры Бурико и Сергея Мальцева и члена Совета директоров «Газпрома» Александра Душка. Все трое попали под санкции Канады вместе с Айзиман.

В прошлом году Айзиман была исключена из списка санкций ЕС. 25 октября суд Евросоюза принял решение о том, что все ограничения, принятые против бывшей супруги Фридмана, следует отменить, поскольку связь Ольги Айзиман с бывшим мужем на момент введения санкций не была установлена.

В то же время, она продолжает находиться под санкциями Украины, Швейцарии и Великобритании.

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