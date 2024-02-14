Биткоин преодолел $51 тысячу: капитализация достигла $1 триллиона

Биткоин возобновил рост и уже преодолел отметку в $51 тыс, 14 февраля. Капитализация актива достигла $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные агрегатора CoinMarketCap.

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На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет $51 335. Новый скачок BTC произошел утром на День Валентина.

Напомним, что пробитие психологической отметки $50 тыс произошло 12 февраля. После этого произошел откат до $48 тыс. На таком уровне биткоин торговался в последний раз в конце 2021 года.

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