Биткоин возобновил рост и уже преодолел отметку в $51 тыс, 14 февраля. Капитализация актива достигла $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные агрегатора CoinMarketCap.
Биткоин преодолел $51 тысячу: капитализация достигла $1 триллиона
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На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет $51 335. Новый скачок BTC произошел утром на День Валентина.
Напомним, что пробитие психологической отметки $50 тыс произошло 12 февраля. После этого произошел откат до $48 тыс. На таком уровне биткоин торговался в последний раз в конце 2021 года.
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Источник: Минфин
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