Минфин - Курсы валют Украины

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14 февраля 2024, 8:10 Читати українською

Курс биткоина упал после рекордного скачка

Цена биткоина упала впервые за восемь торговых сессий, после достижения двухлетнего пика $50 369 накануне. К вечеру 13 февраля биткоин потерял 1,8% стоимости, опустившись до $48 656. Об этом пишет Bloomberg.

Цена биткоина упала впервые за восемь торговых сессий, после достижения двухлетнего пика $50 369 накануне.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с курсом

Такую коррекцию курса в агентстве объяснили тем, что спекулянты взяли паузу после периода роста цены, а также сейчас происходит фиксация прибыли.

Биткоин вырос на 10% за последние пять торговых сессий и на 15% — за последний месяц.

Последний рост был обусловлен оптимизмом относительно того, что в прошлом месяце США одобрили спотовые биржевые фонды биткоинов, что приведет к большему общему признанию.

Читайте: Биткоин подскочил $50 тыс.: правда ли, что худшие времена для него позади

«Существует некоторая фиксация прибыли, 50 тысяч психологически является внушительной цифрой, и трейдеры все еще пытаются предсказать, как одобрение ETF отыграют», — отметил партнер-основатель количественной торговой фирмы Dexterity Capital Майкл Сафаи.

Напомним

«Минфин» писал, что 12 февраля биткоин преодолел психологическую отметку в $50 тыс. Последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась в конце 2021 года. С начала 2024 года биткоин вырос почти на 16%.

Читайте также: Сколько криптовалюты задекларировали и потеряли украинские чиновники — Опендатабот

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
14 февраля 2024, 8:37
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Вы что будете каждое движение битка на 1000 баксов каждый раз в отдельной статье описывать? Такое дёрганье за ценой до добра не доводит, хладнокровнее надо быть
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