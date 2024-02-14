Курс биткоина упал после рекордного скачка

Цена биткоина упала впервые за восемь торговых сессий, после достижения двухлетнего пика $50 369 накануне. К вечеру 13 февраля биткоин потерял 1,8% стоимости, опустившись до $48 656. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с курсом

Такую коррекцию курса в агентстве объяснили тем, что спекулянты взяли паузу после периода роста цены, а также сейчас происходит фиксация прибыли.

Биткоин вырос на 10% за последние пять торговых сессий и на 15% — за последний месяц.

Последний рост был обусловлен оптимизмом относительно того, что в прошлом месяце США одобрили спотовые биржевые фонды биткоинов, что приведет к большему общему признанию.

Читайте: Биткоин подскочил $50 тыс.: правда ли, что худшие времена для него позади