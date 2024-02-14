Цена биткоина упала впервые за восемь торговых сессий, после достижения двухлетнего пика $50 369 накануне. К вечеру 13 февраля биткоин потерял 1,8% стоимости, опустившись до $48 656. Об этом пишет Bloomberg.
Курс биткоина упал после рекордного скачка
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Что происходит с курсом
Такую коррекцию курса в агентстве объяснили тем, что спекулянты взяли паузу после периода роста цены, а также сейчас происходит фиксация прибыли.
Биткоин вырос на 10% за последние пять торговых сессий и на 15% — за последний месяц.
Последний рост был обусловлен оптимизмом относительно того, что в прошлом месяце США одобрили спотовые биржевые фонды биткоинов, что приведет к большему общему признанию.
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«Существует некоторая фиксация прибыли, 50 тысяч психологически является внушительной цифрой, и трейдеры все еще пытаются предсказать, как одобрение ETF отыграют», — отметил партнер-основатель количественной торговой фирмы Dexterity Capital Майкл Сафаи.
Напомним
«Минфин» писал, что 12 февраля биткоин преодолел психологическую отметку в $50 тыс. Последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась в конце 2021 года. С начала 2024 года биткоин вырос почти на 16%.
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