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13 февраля 2024, 17:48 Читати українською

Миллиардер Ксавье Ньель, покупающий lifecell, нацелился и на крупнейшего провайдера «Датагруп-Воля»

Компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля, ранее объявившая о приобретении мобильного оператора lifecell, также планирует купить украинского оператора фиксированной связи и цифровых услуг компанию «Датагруп-Воля». Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Агентство ссылается на ответ АМКУ. Соответствующее заявление от NJJ Capital поступило 23 января 2024 года.

Компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля, ранее объявившая о приобретении мобильного оператора lifecell, также планирует купить украинского оператора фиксированной связи и цифровых услуг компанию «Датагруп-Воля».
Ксавье Ньел EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

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О компании «Датагруп-Воля»

В июне 2021 года «Датагруп» приобрела провайдера услуг платного телевидения и кабельного высокоскоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

С этого времени компания «Датагруп-Volia» является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли Украины. Компания также активно развивает направление облачных сервисов — дата-центр Volia предоставляет в пользование облачные и физические серверы, предлагает размещение, colocation серверов клиентов, облачную инфраструктуру IaaS и обширный список сопутствующих сервисов. Компания выбрана поставщиком услуг для размещения более 3 тыс. серверов.

Предыстория c Lifecell

Ранее сообщалось, что NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля покупает за $500 млн компанию Lifecell, принадлежащую турецкой Turkcell. В настоящее время соглашение проходит проверку в АМКУ.

NJJ владеет третьим по величине мобильным оператором во Франции Iliad, (работает под брендом Free), а также имеет телекоммуникационный проект в Польше.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
13 февраля 2024, 18:11
#
Одна з найбільш упоротих контор на ринку. Телефонують і годинами вмовляють тебе підключитись, використовуючи прийоми НЛП. Якщо сам не покладеш трубку, розмова може продовжуватись хоч добу. Мене завжди цікавило, невже це працює? І маю надію, що новий власник нарешті звільнить тих упоротих топів, які придумали цю збочену систему вербовки нових сектантів (тобто клієнтів).
+
+10
akapello
akapello
13 февраля 2024, 18:15
#
Ситуація на фронті, щонайменше, тривожна. А входом до нашого бізнесу цікавляться то ОТР, то Ньєль. Що їм такого відомо, що вони ігнорують проблемну ситуацію?
+
0
zevs1
zevs1
13 февраля 2024, 18:36
#
Эти инвестиции уважаемый называются бизнес, человек рискует получить либо хорошую прибыль либо убыток, и третье скорее всего этого бизнесмена ещё разденут наши чинуши по принципу раз нашлись деньги на покупку то и с нами сможет нормально разрулить проблемы в не зависимости от результатов.
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