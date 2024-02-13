Миллиардер Ксавье Ньель, покупающий lifecell, нацелился и на крупнейшего провайдера «Датагруп-Воля»

Компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля, ранее объявившая о приобретении мобильного оператора lifecell, также планирует купить украинского оператора фиксированной связи и цифровых услуг компанию «Датагруп-Воля». Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Агентство ссылается на ответ АМКУ. Соответствующее заявление от NJJ Capital поступило 23 января 2024 года.

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О компании «Датагруп-Воля»

В июне 2021 года «Датагруп» приобрела провайдера услуг платного телевидения и кабельного высокоскоростного интернет-доступа группы компаний Volia.

С этого времени компания «Датагруп-Volia» является одним из лидеров телекоммуникационной отрасли Украины. Компания также активно развивает направление облачных сервисов — дата-центр Volia предоставляет в пользование облачные и физические серверы, предлагает размещение, colocation серверов клиентов, облачную инфраструктуру IaaS и обширный список сопутствующих сервисов. Компания выбрана поставщиком услуг для размещения более 3 тыс. серверов.

Предыстория c Lifecell

Ранее сообщалось, что NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля покупает за $500 млн компанию Lifecell, принадлежащую турецкой Turkcell. В настоящее время соглашение проходит проверку в АМКУ.

NJJ владеет третьим по величине мобильным оператором во Франции Iliad, (работает под брендом Free), а также имеет телекоммуникационный проект в Польше.

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