Amazon и iRobot отменили слияние из-за противодействия регуляторов

Amazon отменила приобретение производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,4 миллиарда. На решение оказало влияние противодействие антимонопольных регуляторов ЕС. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина расторжения сделки

Главная причина блокирования сделки — беспокойство, что Amazon может помешать конкурентам iRobot на своем онлайн-рынке, особенно во Франции, Германии, Италии и Испании.

Amazon объявила о сделке в августе 2022 года. Компания пыталась расширить свою линейку устройств для умного дома.

Реакция рынка

Акции iRobot на фоне таких новостей резко обвалились с $17 до $14(NASDAQ). В общей сложности бумаги за год упали на 65%.

Динамика цены акций iRobot / Источник: Google

На акции Amazon новость об отмене сделки не оказала существенного влияния, компания продолжает рост прибавив за последние 5 дней 4% (+60% за год).

Читайте также: Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд