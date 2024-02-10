Арахамия: арестов счетов уклонистов точно не будет, но другое принуждение — да

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заверил, что определенные нормы из предложенного Министерством обороны законопроекта о мобилизации точно не будут поддержаны Верховной Радой и будут изменены, однако определенное принуждение для уклоняющихся от мобилизации все же будет введено, но какое именно — еще неясно. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Liga.net.

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Отвечая на вопрос, какие нормы законопроекта о мобилизации, поддержанного нардепами в первом чтении, абсолютно неприемлемы для провластной фракции, Арахамия сказал, что таких много.

В частности, это нормы, касающиеся инвалидов и их смотрителей (изменений не будет, останется действующая редакция), аспирантов (Арахамия заявил о «несправедливости» сохранения брони только для бюджетников, обходя контрактников).

«Третья вещь — мы точно не согласны с тем, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев внутри страны или за границей. Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Это точно не пройдет, в Раде нет на это голосов», — заявил Арахамия.

Электронные повестки

Также он назвал дискуссионным вопрос электронных повесток. Он объяснил, как возникла идея.

«Никому не нравится, когда ездят эти автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или останавливают, в магазине где-то ловят. То есть ТЦК на улицах не устраивает людей. Мы это знаем и искали альтернативный путь, как сделать так, чтобы они на улицах не воспитывали людей, а делали так называемую запланированную мобилизацию», — сказал Арахамия.

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Он подчеркнул, что для этого нужно «иметь всех в одной системе». Нардеп напомнил о принятом в январе законе о цифровизации армии, который позволит внести в реестр всех военнообязанных. Они должны получить «сертификат защитника» типа COVID-сертификатов в «Дие». Этот сертификат будут получать через интернет, ЦНАП или ТЦК.

Арахамия объяснил, что это нужно для того, чтобы государство понимало теоретически, сколько людей могут быть призваны, и спланировать «смартмобилизацию», которая позволила бы предупреждать людей о том, что сейчас они, например, не в первой очереди, но могут быть мобилизованы через год или какой-нибудь другой промежуток времени. Это позволит военнообязанным подготовиться, начать тренироваться.

Но, как подчеркнул Арахамия, некоторые сейчас скрываются от мобилизации и даже не хотят официально трудоустраиваться в компании, чтобы избежать учета. Итак, учитывая, что «добровольно это делать никто не будет», нужно какое-то принуждение.

«То, что предложили в Министерстве обороны и Генштабе — все арестовать, — не подходит. Это, во-первых, слишком жестко. Во-вторых, в государстве вообще нет мощностей… Но надо иметь принуждение. Мы не знаем, что это будет. Будем искать баланс между первым и вторым чтениями», — сказал Арахамия.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 января 2024 года в Раде зарегистрировали новый законопроект по мобилизации. В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклоняющихся: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Кроме того, предусмотрены штрафы: 17 тыс. грн — за нарушение правил военного учета и 204 тыс. грн — за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию.