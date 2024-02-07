Мецгер: Льготную ипотеку будут выдавать только на жилье от застройщиков

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 февраля 2024, 17:43 Читати українською

Мецгер: Льготную ипотеку будут выдавать только на жилье от застройщиков

Укрфинжилье планирует постепенно покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном рынке. Об этом сообщил глава правления Укрфинжилья Евгений Мецгер на конференции международного финансового клуба Bankir, передает Интерфакс-Украина.

Укрфинжилье планирует постепенно покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном рынке.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Мы будем фокусироваться на первичке… и, возможно, даже не возможно, давайте буду обещать: мы закроем совсем вторичный рынок как таковой, возможно, через год», — сказал он.

Глава Укрфинжилья также считает, что изменения претерпевают сам ландшафт застройщиков и их подходы к строительному процессу.

«Ибо есть запрос от общества — это такой, условный, европейский white box: мы не хотим видеть кирпич, бетон, торчащие из стены провода. Мы хотим видеть white box — это готовая к жилью квартира», — пояснил Мецгер.

Читайте: «єОселя»: кому чаще всего отказывают банки

Глава правления компании отметил, что в 2024 году Укрфинжилье планирует предоставить около 12 тыс. ипотечных кредитов на 20 млрд грн.

«Если нам удастся договориться, возможно, о какой-то поддержке с нашим международным обществом — мы увеличим эти объемы. Программа масштабируется очень легко», — подчеркнул он.

Напомним

«Минфин» писал, что с начала действия программы «єОселя» кредиты получили 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн 1200 из них взяли кредиты на условиях массовой ипотеки в общей сложности на 2 млрд грн.

В 2023 году, согласно озвученным правительством планам, по программе «єОселя» предполагалось прокредитовать приобретение 10 тыс. квартир. По состоянию на октябрь жилье получили менее 4 тыс. семей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
7 февраля 2024, 17:58
#
«За останні роки ці ринки пережили значні коливання, що призвело до зростання цін. Таким чином ціни на нерухомість в Києві формуються в результаті взаємодії різних факторів, таких як попит, інфляція та вартість будівельних матеріалів. Це зумовлює їхню стабільність та зростання, незалежно від економічних або соціальних криз», — каже Олександр Бойко. Війна в Україні створює надзвичайно конкурентне середовище на ринку нерухомості, оскільки підвищує попит на об'єкти в тих областях, де відносно безпечніше та стабільніше, каже Олександр Бойко. «Люди шукають житло в містах, де вони можуть почувати себе більш захищеними від наслідків агресії з боку Росії. Ще одна причина, чому ціни на нерухомість залишаються високими, — це нестабільність та ризики, які супроводжують війну. Інвестори та покупці хочуть мати надійні та стійкі активи, які допоможуть їм зберегти свої інвестиції в складних умовах. Тому нерухомість стає важливим інструментом, який збільшує конкуренцію та ціни на ринку», — розповів Олександр Бойко. Крім того, за його словами, війна ускладнює будівництво та розвиток нових об'єктів нерухомості через економічні проблеми та ризики. Це призводить до нестачі житла, що також підтримує високі ціни.
+
0
bonv
bonv
7 февраля 2024, 17:58
#
Експерт з нерухомості каже, що попит на житло в Києві не зменшується, а навпаки, підтримується ринковими механізмами, які стимулюють його. «Ринок рухають державні програми іпотечного кредитування для різних категорій громадян, для військових, науковців, вчителів та лікарів, а також для внутрішньо переміщених осіб та людей, які повертаються в Україну, незважаючи на складну безпекову та економічну ситуацію», — розповів Олександр Бойко. У новобудовах Києва ціни за квадратний метр коливаються від 900 до 2 600 доларів за квадратний метр — залежно від розташування та рівню комфорту. За словами Олександра Бойка, середня ціна становить 1 100 — 1 200 доларів за квадратний метр. Ситуацію на ринку нерухомості важко передбачити, оскільки на нього впливають численні фактори, каже експерт. Однак, за його словами, зараз можна очікувати, що ціни продовжать зростати, особливо на квартири з ремонтом та в нових будинках. «Але необхідно враховувати, що війна, яка досі триває, може призвести до додаткових ризиків та невизначеності. Ціни на нерухомість залежать від багатьох факторів, таких як попит, пропозиція, дохід населення, стан економіки, інфляція тощо», — розповів Олександр Бойко.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
7 февраля 2024, 19:25
#
Мецгера ми добре запамʼятали ще коли він працював головою Укрексімбанку, особливо в епізоді з журналістами Схем.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами