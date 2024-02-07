Укрфинжилье планирует постепенно покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном рынке. Об этом сообщил глава правления Укрфинжилья Евгений Мецгер на конференции международного финансового клуба Bankir, передает Интерфакс-Украина.
Мецгер: Льготную ипотеку будут выдавать только на жилье от застройщиков
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Что известно
«Мы будем фокусироваться на первичке… и, возможно, даже не возможно, давайте буду обещать: мы закроем совсем вторичный рынок как таковой, возможно, через год», — сказал он.
Глава Укрфинжилья также считает, что изменения претерпевают сам ландшафт застройщиков и их подходы к строительному процессу.
«Ибо есть запрос от общества — это такой, условный, европейский white box: мы не хотим видеть кирпич, бетон, торчащие из стены провода. Мы хотим видеть white box — это готовая к жилью квартира», — пояснил Мецгер.
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Глава правления компании отметил, что в 2024 году Укрфинжилье планирует предоставить около 12 тыс. ипотечных кредитов на 20 млрд грн.
«Если нам удастся договориться, возможно, о какой-то поддержке с нашим международным обществом — мы увеличим эти объемы. Программа масштабируется очень легко», — подчеркнул он.
Напомним
«Минфин» писал, что с начала действия программы «єОселя» кредиты получили 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн 1200 из них взяли кредиты на условиях массовой ипотеки в общей сложности на 2 млрд грн.
В 2023 году, согласно озвученным правительством планам, по программе «єОселя» предполагалось прокредитовать приобретение 10 тыс. квартир. По состоянию на октябрь жилье получили менее 4 тыс. семей.
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