Мецгер: Льготную ипотеку будут выдавать только на жилье от застройщиков

Укрфинжилье планирует постепенно покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном рынке. Об этом сообщил глава правления Укрфинжилья Евгений Мецгер на конференции международного финансового клуба Bankir, передает Интерфакс-Украина.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Мы будем фокусироваться на первичке… и, возможно, даже не возможно, давайте буду обещать: мы закроем совсем вторичный рынок как таковой, возможно, через год», — сказал он.



Глава Укрфинжилья также считает, что изменения претерпевают сам ландшафт застройщиков и их подходы к строительному процессу.



«Ибо есть запрос от общества — это такой, условный, европейский white box: мы не хотим видеть кирпич, бетон, торчащие из стены провода. Мы хотим видеть white box — это готовая к жилью квартира», — пояснил Мецгер.

Читайте: «єОселя»: кому чаще всего отказывают банки

Глава правления компании отметил, что в 2024 году Укрфинжилье планирует предоставить около 12 тыс. ипотечных кредитов на 20 млрд грн.



«Если нам удастся договориться, возможно, о какой-то поддержке с нашим международным обществом — мы увеличим эти объемы. Программа масштабируется очень легко», — подчеркнул он.