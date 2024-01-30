Сезон подачи деклараций закончится 31 марта: к чему готовиться декларантам потом

Очередной этап подачи ежегодных деклараций обещает декларантам гораздо больше неприятностей с вполне реальными последствиями. Каких новаций следует ожидать в 2024 году декларантам и к чему готовиться, рассказал Mind партнер AVELLUM, глава практики защиты бизнеса Андрей Фортуненко. «Минфин» выбрал главное.

Охота на декларантов: чего ждать от нового сезона

Осенью прошлого года парламент поддержал возобновление электронного декларирования, которое было поставлено на паузу из-за полномасштабного вторжения. Поэтому все должностные лица и народные избранники, которые добровольно не подали е-декларации за 2021−2022 годы, должны это сделать до 31 января 2024 года. Кроме того, до 31 марта этого года следует подать декларации за 2023 год.

После этого начнется очередной сезон охоты на декларантов (и недекларантов). Состав участников неизменен: журналисты, антикоррупционные активисты, НАПК, НАБУ и САП. Своеобразное превью к новому сезону мы видим в режиме реального времени прямо сейчас: в свежих декларациях уже «всплывают» загородные поместья, элитные автомобили, драгоценные украшения и криптовалюта. Нет сомнений, что и задекларированное, и тщательно скрытое состояние вскоре станет предметом новых расследований.

Перед началом нового сезона всегда интересно вспомнить, чем закончился предыдущий. В нем события разворачивались вокруг деклараций за 2020 год. Тогда [не]декларанты вообще отделались лишь небольшим испугом без серьезных последствий. Несмотря на большое количество громких дел, почти все они были закрыты Высшим антикоррупционным судом весной 2023 года из-за истечения срока давности.

Новый сезон обещает декларантам гораздо больше неприятностей с вполне реальными последствиями. Во-первых, правила охоты поменялись. Во-вторых, подходы НАБУ и САП к расследованию дел о недостоверном декларировании показывают, что «жертв» в этот раз может быть гораздо больше.

Читайте также: Декларирование доходов в 2024 году: что изменится для инвесторов

Что ожидает декларантов

Попробуем спрогнозировать пять определяющих факторов сезона, которые ожидают нас в скором времени.

Увеличение сроков давности

Теперь сроки давности составят уже не два, а три года. Если НАБУ и САП будут быстро передавать такие дела в суд, этого может быть вполне достаточно, чтобы успеть привлечь декларанта к уголовной ответственности. Ужесточение наказания

За недостоверное декларирование теперь можно получить не только штраф или общественные работы, но и попасть в тюрьму на два года. Если раньше в этой категории дел меры предосторожности, как правило, не избирались, то теперь можно ожидать изменений в этом подходе. Получение доказательств за границей

Банковской тайны больше не существует, недвижимость и другие активы больше невозможно скрыть за границей — это реалии современных расследований, к которым следует привыкнуть. Для НАБУ и САП не проблема получить документы и информацию от иностранных коллег, а иногда даже провести вместе с ними следственные действия. Широкое поле внимания

Когда детективы НАБУ расследуют дело о недостоверном декларировании, они не ограничиваются находками НАПК. Если агентство нашло незадекларированное здание и передало дело в НАБУ, детективы не остановятся на недвижимости — проанализируют также, на чем декларант ездит и куда, с кем общается, сколько денег тратит, какими активами владеет за границей. Последствия такого тщательного изучения образа жизни могут быть интересными и непредсказуемыми. Общественный запрос на борьбу с коррупцией

Внимание общества довольно долго было приковано к борьбе за возобновление декларирования. Не меньшее внимание будут теперь привлекать сами декларанты и их декларации. Прогнозируем, что в этом году большинство проверок НАПК и расследований НАБУ будут начинаться после выхода журналистских расследований.

Предыдущий сезон оставил для прокуроров, декларантов и адвокатов целый ряд открытых вопросов, связанных с применением антикоррупционного законодательства. Мы не можем заранее знать, получим ли на них ответы. Несмотря на это, новый сезон будет точно насыщенным и интересным. Сезон охоты почти открыт.