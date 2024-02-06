ЕС начнет выплаты Украине по программе на 50 млрд евро с марта — Урсула фон дер Ляен

Украина начнет получать выплаты в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility на 50 млрд. евро с марта этого года. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 6 февраля на своей странице в соцсети Х.

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Что известно

Политическая договоренность, заключенная вчера вечером по Ukraine Facility на €50 млрд, является важным шагом вперед, подчеркнула фон дер Ляен.

Последний нынешний политический ухудшение на €50 billion Ukraine Facility является major step forward.



Европа является true to ее словом.



Мы будем готовы к ликвидированию очень нуждающихся в funding and predictability для нашего brave partner and aspiring member.



Мы приступили к запускам платежей в марте. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024

«Европа верна своему слову. Мы продолжим предоставлять столь необходимое финансирование и будем обеспечивать предсказуемость нашему отважному партнеру и претенденту на членство. Планируем начать выплаты в марте», — говорится в сообщении главы Еврокомиссии.

Напомним

«Минфин» писал, что 1 февраля 2024 года лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.