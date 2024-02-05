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5 февраля 2024, 17:05 Читати українською

Страховая компания «Провидна» проиграла суд по возобновлению лицензии

Страховая компания «Провидна» проиграла апелляцию по делу об аннулировании ее лицензии и исключении компании из Государственного реестра финансовых учреждений. Ответчиком в суде был Нацбанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Страховая компания «Провидна» проиграла апелляцию по делу об аннулировании ее лицензии и исключении компании из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Решение суда

31 января суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ЧАО «СК «Провидна» и оставил пв силе решение Киевского окружного административного суда от 22 августа 2023 года. Этим решением суд первой инстанции отказал ЧАО «СК «Провидна» в удовлетворении иска о признании противоправными и отмене решений Национального банка об аннулировании страховой компании лицензий и исключении ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, что решение о лишении лицензии было принято в марте 2023 года, поскольку «Провидна» не выполнила решение Нацбанка об устранении нарушений лицензионных условий.

Для справки

Согласно последней поданной СК «Провидна» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года:

  • объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн,
  • стоимость активов — 971,69 млн грн,
  • страховые резервы — 462,14 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям составила 2,7% (по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по внутренним договорам) — 1,4% рынка).

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Источник: Минфин
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