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5 февраля 2024, 14:35 Читати українською

НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 14% к концу года

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка прогнозируют снижение учетной ставки до 14% до конца года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка прогнозируют снижение учетной ставки до 14% до конца года.

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В ходе дискуссии члены комитета согласились, что Нацбанк должен действовать взвешенно с учетом прогнозируемого ускорения инфляции в 2024 году, что скажется, вероятно, на ожиданиях. Кроме того, следует учитывать усиление и частичную реализацию рисков ритмичности поступления и объемов международной помощи.

По их мнению, Национальный банк сможет вернуться к снижению учетной ставки во второй половине года, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию, а ритмичность международного финансирования возобновится.

Отмечается, что в таких условиях умеренное смягчение процентной политики не будет препятствовать обеспечению курсовой устойчивости и возвращению инфляции в целевой диапазон, в то же время поддержит развитие кредитования и экономическое восстановление.

Подавляющее большинство участников дискуссии ожидает, что размер учетной ставки будет составлять 14% в конце года, а еще несколько членов комитета считают, что 13%.

Напомним, что 25 января Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 февраля 2024, 14:37
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Давно пора! Предлагаю брать деньги с граждан за размещение депозита!
Интересно, а инициаторы этого «наворота» в каких магазинах отовариваются
Наверно в тех куда всех не пускают или пускают. но люди сами убегают?
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