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25 марта 2023, 11:08 Читати українською

Нацбанк аннулировал лицензии страховых компаний «Ингосстрах» и «Провидна»

Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) страховым компаниям «Ингосстрах» и «Провидна». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) страховым компаниям «Ингосстрах» и «Провидна».
Фото: bank.gov.ua

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Причины аннулирования лицензий

В НБУ объяснили, что «Ингосстрах» аннулированы лицензии в связи с тем, что структура собственности страховщика не отвечает требованиям законодательства Украины, а компания «Провидна» — не выполнила решение Нацбанка об устранении нарушений лицензионных условий.

Такие решения правления Национального банка приняло 23 марта 2023, вступившие в силу с 24 марта 2023 года.

«Ингосстрах»

Согласно последней поданной СК «Ингосстрах» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года:

  • объем страховых премий компании составил 136,53 млн грн,
  • стоимость активов — 1,07 млрд грн,
  • страховые резервы — 4,66 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,4%.

«Провидна»

Согласно последней поданной СК «Провидна» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года:

  • объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн,
  • стоимость активов — 971,69 млн грн,
  • страховые резервы — 462,14 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям составила 2,7% (по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по внутренним договорам) — 1,4% рынка).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
25 марта 2023, 11:54
#
Провідна вже не провідна:))
+
+15
bonv
bonv
25 марта 2023, 11:55
#
С кем поведёшься, от того и заразишься.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/163222/
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
25 марта 2023, 12:59
#
Відкати у Провідной накрились мідним тазом, компанія помийка вже давно
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