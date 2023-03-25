Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) страховым компаниям «Ингосстрах» и «Провидна». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк аннулировал лицензии страховых компаний «Ингосстрах» и «Провидна»
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Причины аннулирования лицензий
В НБУ объяснили, что «Ингосстрах» аннулированы лицензии в связи с тем, что структура собственности страховщика не отвечает требованиям законодательства Украины, а компания «Провидна» — не выполнила решение Нацбанка об устранении нарушений лицензионных условий.
Такие решения правления Национального банка приняло 23 марта 2023, вступившие в силу с 24 марта 2023 года.
«Ингосстрах»
Согласно последней поданной СК «Ингосстрах» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года:
- объем страховых премий компании составил 136,53 млн грн,
- стоимость активов — 1,07 млрд грн,
- страховые резервы — 4,66 млн грн.
Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,4%.
«Провидна»
Согласно последней поданной СК «Провидна» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года:
- объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн,
- стоимость активов — 971,69 млн грн,
- страховые резервы — 462,14 млн грн.
Доля рынка компании по страховым премиям составила 2,7% (по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по внутренним договорам) — 1,4% рынка).
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