Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения — предлагает продлить их на 90 дней до 14 мая 2024 года. Соответствующие законопроекты№ 10456 и№ 10457 зарегистрированы на сайте Верховной Рады.
Военное положение и мобилизацию продлят до 14 мая. Зеленский внес законопроект в Раду
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Срок действия военного положения и мобилизации истекает в Украине 14 февраля.
С начала полномасштабного российского вторжения, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже неоднократно. Это будет уже десятое голосование парламента с начала большой войны.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроекты будут приняты на этой неделе.
Источник: Минфин
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