Продажи иностранцами акций компаний из Индии достигли максимума за год

По данным агентства, в прошлом месяце глобальные фонды вывели с фондового рынка Индии более $3,1 млрд, зафиксировав прибыль после роста котировок в прошлом году.

В 2023 году чистые покупки иностранными инвесторами индийских акций составили $21,4 млрд, что стало самым большим объемом за три года. При этом более 40% притока иностранных средств пришлось на последние два месяца 2023 года. Это помогло основному индексу Бомбейской фондовой биржи S&P BSE Sensex, который включает 30 бумаг крупнейших компаний Индии, вырасти по итогам года почти на 19%. Это стало восьмым годом роста рынка подряд.

Читайте также: Фондовый рынок Индии стал четвёртым в мире по капитализации

Рынок Индии выиграл от снижения интереса мировых фондов к акциям из Китая, пишет агентство. Но недавние меры Пекина по поддержке своего рынка заставили некоторых инвесторов задуматься об изменении стратегии.

Власти Китая планируют направить около 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с офшорных счетов китайских государственных предприятий, на покупку акций материкового Китая через биржу Гонконга. По данным издания, правительство также выделило 300 млрд юаней из местных фондов для инвестирования в акции континентального Китая.

Напомним В январе индийский фондовый рынок стал четвертым по величине в мире, обогнав Гонконг с его капитализацией в $4,29 трлн. По данным Bloomberg, на момент закрытия торгов 22 января общая стоимость акций, котирующихся на биржах Индии, составляла $4,33 трлн. Читайте также: Индексы голубых фишек Индии достигли рекордных значений

Рынок акций в Индии переживает бум популярности благодаря быстрорастущей базе частных инвесторов и высоким корпоративным доходам. Страна привлекает новый капитал как от глобальных инвесторов, так и от компаний, благодаря своей стабильной политической системе и экономике, ориентированной на потребление, которая остается одной из самых быстрорастущих среди крупных стран мира.