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2 февраля 2024, 8:30 Читати українською

В Украине начал работать Государственный реестр санкций

В Украине заработал Государственный реестр санкций, в котором — 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине заработал Государственный реестр санкций, в котором — 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными.
Фото: freepik.com

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Реестр создан с целью предоставления бесплатного публичного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции.

Согласно решению СНБО, реестр — это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Источниками информации Реестра есть решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций.

«Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о личности», — отметили в СНБО.

Государственный реестр санкций

Государственный реестр санкций находится по этой ссылке. Ведение реестра обеспечивает Аппарат СНБО Украины на украинском и английском языках.

Что будет содержать реестр

  • основания для применения, изменения или отмены санкций;
  • список санкций, введенных либо отмененных;
  • перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации — название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер/налоговый номер; для человека — имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

Напомним

«Минфин» писал, что 26 июля 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций.

Верховная Рада приняла данный законопроект во втором чтении и на заседании 13 июля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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