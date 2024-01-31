Рынок земли: За год стоимость сельхозземли выросла на 8,3% (исследование)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 января 2024, 8:36 Читати українською

Рынок земли: За год стоимость сельхозземли выросла на 8,3% (исследование)

В Украине в 2023 году оборот земель вырос на 58% — до 172 900 га по сравнению с 2022-м, но объем рынка все еще почти на 40% меньше, чем до войны. Стоимость сельхозземли по итогам прошлого года выросла на 8,3%. Об этом говорится в исследовании земельного рынка от KSE Агроцентр.

В Украине в 2023 году оборот земель вырос на 58% — до 172 900 га по сравнению с 2022-м, но объем рынка все еще почти на 40% меньше, чем до войны.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился рынок за год

В четвертом квартале 2023 года количество и площадь трансакций с сельхозземлями была самой высокой в течение 2023 года: 23 800 сделок совокупной площадью 53 9 000 га.

По данным Госгеокадастра, всего с момента открытия рынка земель было заключено 195 900 сделок купли-продажи совокупной площадью 432 200 га. По состоянию на 1 января 2024 г. в обращении находилось 1,05% от всех сельхозземель.

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю выросла за 2023 год на 8,3%, опередив годовые темпы инфляции. Номинальная капитализация рынка увеличилась на 89,9 млрд грн, а с момента открытия рынка земли — на 179 млрд грн.

Читайте: В Украине открылся рынок земли для юрлиц

Объемы продаж прав аренды коммунальных земель через «Prozorro.Продажи» выросли более чем в четыре раза в течение всего 2023 года — с 402 аукционов на участки совокупной площадью 3600 га в первом квартале до 1677 торгов на участки совокупной площадью 14 500 га в четвертом квартале.

Всего с момента старта электронных аукционов на платформе «Prozorro.Продажи» в ноябре 2021 года было успешно передано в аренду 5504 земельных участка коммунальной собственности сельхозназначения совокупной площадью 48 700 га, что приносит общинам ежегодно 428,5 млн. грн.

Во второй половине 2023-го в среднем ежедневно заключалось сделок купли-продажи на 529 га, или на 37% меньше, чем до февраля 2022-го.

Потери рынка

По расчетам KSE Агроцентр, из-за вторжения россии не было заключено 120 000 сделок совокупной площадью 355 500 га. Таким образом, потери рынка составили $325 млн, или 12,4 млрд грн.

За более чем два года с момента открытия рынка в условиях полномасштабной войны стоимость земли повысилась на 10%, что эквивалентно росту стоимости потенциального залога на $5,5 млрд. Учитывая действующий коэффициент ликвидности сельхозучастков как залога на уровне 0,35, указанное увеличение стоимости земли могло бы сгенерировать ее владельцам и агросектору дополнительных кредитов на $1,9 млрд.

Читайте: Рынок земли: Бизнес продал более 200 га земли после открытия рынка

Как отметили аналитики, благодаря открытию рынка земли для юрлиц с 1 января этого года в будущем ожидается рост стоимости земли примерно на 40%, а следовательно, и капитализация рынка земель увеличится почти до $50 млрд. То есть потенциальный объем кредитного финансирования мог бы составить $17,5 млрд.

Напомним

Как писал ранее Минфин, с 1 января 2024 года в Украине открывается рынок земли для юридических лиц. Это новый этап реформы, предусмотренный законом «О рынке земли».

Несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, которая уже была в его собственности, чем покупать новую.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Alpenstein
Alpenstein
31 января 2024, 10:42
#
Ріст на рівні офіційної гривневої інфляції
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами