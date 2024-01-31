Рынок земли: За год стоимость сельхозземли выросла на 8,3% (исследование)

В Украине в 2023 году оборот земель вырос на 58% — до 172 900 га по сравнению с 2022-м, но объем рынка все еще почти на 40% меньше, чем до войны. Стоимость сельхозземли по итогам прошлого года выросла на 8,3%. Об этом говорится в исследовании земельного рынка от KSE Агроцентр.

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Как изменился рынок за год

В четвертом квартале 2023 года количество и площадь трансакций с сельхозземлями была самой высокой в течение 2023 года: 23 800 сделок совокупной площадью 53 9 000 га.

По данным Госгеокадастра, всего с момента открытия рынка земель было заключено 195 900 сделок купли-продажи совокупной площадью 432 200 га. По состоянию на 1 января 2024 г. в обращении находилось 1,05% от всех сельхозземель.

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю выросла за 2023 год на 8,3%, опередив годовые темпы инфляции. Номинальная капитализация рынка увеличилась на 89,9 млрд грн, а с момента открытия рынка земли — на 179 млрд грн.

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Объемы продаж прав аренды коммунальных земель через «Prozorro.Продажи» выросли более чем в четыре раза в течение всего 2023 года — с 402 аукционов на участки совокупной площадью 3600 га в первом квартале до 1677 торгов на участки совокупной площадью 14 500 га в четвертом квартале.

Всего с момента старта электронных аукционов на платформе «Prozorro.Продажи» в ноябре 2021 года было успешно передано в аренду 5504 земельных участка коммунальной собственности сельхозназначения совокупной площадью 48 700 га, что приносит общинам ежегодно 428,5 млн. грн.

Во второй половине 2023-го в среднем ежедневно заключалось сделок купли-продажи на 529 га, или на 37% меньше, чем до февраля 2022-го.

Потери рынка

По расчетам KSE Агроцентр, из-за вторжения россии не было заключено 120 000 сделок совокупной площадью 355 500 га. Таким образом, потери рынка составили $325 млн, или 12,4 млрд грн.

За более чем два года с момента открытия рынка в условиях полномасштабной войны стоимость земли повысилась на 10%, что эквивалентно росту стоимости потенциального залога на $5,5 млрд. Учитывая действующий коэффициент ликвидности сельхозучастков как залога на уровне 0,35, указанное увеличение стоимости земли могло бы сгенерировать ее владельцам и агросектору дополнительных кредитов на $1,9 млрд.

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Как отметили аналитики, благодаря открытию рынка земли для юрлиц с 1 января этого года в будущем ожидается рост стоимости земли примерно на 40%, а следовательно, и капитализация рынка земель увеличится почти до $50 млрд. То есть потенциальный объем кредитного финансирования мог бы составить $17,5 млрд.

Напомним

Как писал ранее Минфин, с 1 января 2024 года в Украине открывается рынок земли для юридических лиц. Это новый этап реформы, предусмотренный законом «О рынке земли».

Несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, которая уже была в его собственности, чем покупать новую.