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30 января 2024, 18:10 Читати українською

Налог на жилую недвижимость: кто и сколько должен заплатить

При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить ряд обязательных платежей — государственную пошлину, налог на доход физических лиц (НДФЛ), военный и пенсионный сбор, пишет ЭП.

При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить ряд обязательных платежей — государственную пошлину, налог на доход физических лиц (НДФЛ), военный и пенсионный сбор, пишет ЭП.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОбязательные платежиГосударственная пошлина — это оплата нотариального удостоверения того факта, что право собственности от продавца переходит к покупателю.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обязательные платежи

Государственная пошлина — это оплата нотариального удостоверения того факта, что право собственности от продавца переходит к покупателю. Этот платеж платит продавец в размере 1% стоимости недвижимости.

Вместо этого покупатель должен уплатить 1% от стоимости имущества, но в качестве пенсионного сбора.

Кроме этого продавец должен уплатить НДФЛ, его размер зависит от нескольких факторов. Да, первая продажа квартиры в году осуществляется без НДФЛ.

Если же человек вторично за год продает квартиру, то должен уплатить 5% НДФЛ, третий и последующие продажи — 18% НДФЛ. Кроме этого, если до продажи квартира находилась в собственности менее трех лет, НДФЛ уплачивается на уровне 18%.

Читайте: Налог на лишние метры оказался неэффективным — Гетманцев

Исключением является продажа недвижимости, наследованной.

Вместе с НДФЛ продавец платит и военный сбор в размере 1,5% стоимости недвижимости.

Налог «на роскошь»

Ежегодно владельцам недвижимого имущества определенной квадратуры начисляется так называемый налог на роскошь. Обложению подлежат квартиры площадью от 60 квадратных метров, дома площадью от 120 квадратных метров и различные типы жилой недвижимости, в том числе их доли от 180 квадратных метров.

Размер налога определяется по решению сельского, поселкового или городского совета в зависимости от месторасположения недвижимости. Узнать ставку в своей области можно на сайте налоговой.

Ставка налога рассчитывается в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года и не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить налог «на роскошь» нужно до 1 июля следующего года, то есть налог за 2023 оплачивается в 2024 году, а за 2024 год — в 2025 году.

С помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать сколько налога придется заплатить.

Если у человека есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+64
bonv
bonv
30 января 2024, 18:23
#
60 кв м квартира це розкіш? Жесть. Ще розумію 120 кв м на будинок і то… Розкіш — це інше.
+
0
runwild
runwild
30 января 2024, 18:32
#
А що це, якщо не розкіш? Скільки середніх зарплат на 60+ метрів має піти?
+
+5
Rubi0
Rubi0
30 января 2024, 19:03
#
В 70−80х годах стандартная трешка на семью была уже с кухней под 10 квадратов и общей площадью в 70−80 кВм. Получается роскошно жили)))
+
+15
runwild
runwild
30 января 2024, 19:13
#
Яка ще «стандартная трешка на семью»?) Це в державній чи кооперативній квартирі, яка тобі ніколи не належить? І чому тоді велика частина містян жили в комуналках?

Алсо, за квартиру 70кв м податок нараховується тільки на 10 метрів, якось впораються зі сплатою.
+
0
Три літри
Три літри
30 января 2024, 19:37
#
З цими претензіями до редакції , бо податок називається інакше
+
0
bonv
bonv
30 января 2024, 18:29
#
Хороший коттедж — это когда в углу самой маленькой комнаты незаметно стоит аквариум с бегемотом, а у дома — будка для слона:))
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
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