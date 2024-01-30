В Гонконге подали заявку на запуск спотового биткоин-ETF

Гонконгское подразделение китайского управляющего активами Harvest Fund Management направило в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) предложение о запуске спотового биткоин -ETF. Об этом пишет Tencent News .

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Что известно

Согласно изданию, регулятор может разрешить листинг продукта после завершения празднования Лунного Нового года (15 февраля).

Собеседники Tencent News сообщили, что SFC может последовать той же тактике, что и SEC, одобрив сразу несколько заявок на запуск инструмента. В настоящий момент других заявителей нет.

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В январе СOO HashKey Ливио Вэн отметил, что около десятка компаний в Гонконге изучают возможность запуска спотовых биткоин-ETF.

Также источники сообщили, что SFC может разрешить погашение паев биржевых фондов в криптовалюте. Позиция отличается от SEC, которая одобрила этот процесс только в денежной форме.

Предыстория

SEC разрешила запустить биткоин-ETF 10 января. Разрешение создавать биржевые фонды, позволяющие инвесторам напрямую торговать обеспеченными биткоином акциями, стало знаковым событием для сектора цифровых активов. До этого Комиссия не давала одобрения в течение 10 лет.

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