Ажиотаж вокруг запуска биткоин-ETF утихает

Ажиотаж вокруг запуска спотовых биткоинов-ETF утихает, а темпы продаж уменьшаются. Последние дни недели на рынке даже фиксировали отток средств. Об этом пишет Bloomberg.

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Интерес падает

Приток средств инвесторов в спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на биткоине 24 января оказался самым низким за все время с момента запуска фондов 11 января. Интерес к долгожданным биткоин-ETF падает после рекордных распродаж в первые несколько дней.

Напомним, что в первый торговый день спотовым биткоин-ETF было продано акций на $4,6 млрд.

По данным JPMorgan Chase, общий чистый отток средств десяти биткоин-ETF 24 января составил около $153 млн. Это третий день чистого оттока подряд.

Впрочем, аналитики Bloomberg Intelligence считают, что, несмотря на замедление спроса, запуск спотовых биткоин-ETF стал самым успешным в истории среди подобных фондов как по объему торгов, так и по притоку.

Предыстория

SEC разрешила запустить биткоин-ETF 10 января. Разрешение создавать биржевые фонды, позволяющие инвесторам напрямую торговать обеспеченными биткоином акциями, стало знаковым событием для сектора цифровых активов. До этого Комиссия не давала одобрения в течение 10 лет.

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