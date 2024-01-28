Китайский регулятор приостанавливает кредитование внебиржевых акций

Китайский регулятор с 29 января планирует прекратить кредитование акций с ограниченным доступом. Об этом сообщает Reuters.

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Ценные бумаги с ограниченным доступом не торгуются как обычные акции, вместо этого выполняют роль «компенсации» для владельцев или стратегических рабочих предприятия, которым начисляются эти акции, и закрепляются за ними.

Китай решил, что полностью приостановит кредитование акций с ограниченным доступом с понедельника 29 января в рамках последней попытки политиков стабилизировать фондовые рынки страны.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг также заявила, что с 18 марта ограничит эффективность кредитования некоторых ценных бумаг на рынке рефинансирования ценных бумаг.

Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи заявили, что приостановят кредитование ценными бумагами стратегических инвесторов начиная с 29 января.

Ранее «Минфин» писал о том, что за последние три года фондовый рынок Китая похудел на $6 трлн. За последний год китайские акции демонстрируют стремительное падение. Власти пытаются спасти рынок, в том числе планируют вывести 2 триллиона юаней из оффшоров.

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