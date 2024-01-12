В первый торговый день спотовым биткоином-ETF было продано акций на $4,6 млрд

В первый торговый день для биткоин-ETF на фондовых биржах было продано акций на $4,6 млрд. Наибольшие объемы были у компаний Grayscale, BlackRock и Fidelity. Об этом пишет Reuters.

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10 января SEC утвердила 11 заявок от эмитентов спотовых биткоин-ETF, этого ждали 10 лет. Комиссия много раз до этого отказывала компаниям в регистрации такого торгового инструмента.

«Одиннадцать спотовых биткойн-ETF, в частности BlackRock iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust и ARK 21Shares Bitcoin ETF, среди прочих начали торговать в четверг утром, положив начало жесткой конкуренции на рынке», — говорится в сообщении Reuters.

Также издание отмечает, что некоторые компании обозначили свои биткойн-ETF как инвестицию с высоким риском. В то же время компания Vanguard даже отказалась от эмиссии следующей партии акций.

Запуск ETF поднял цену биткоина до самого высокого уровня с декабря 2021 года. На вершине дня его цена достигала почти $49 тыс. После этого произошел откат, к моменту написания новости, стоимость составляет $45 тыс.

Динамика цены BTC после начала торгов биткойн-ETF / Источник: CoinMarketCap

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