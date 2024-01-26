Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки на 50 миллиардов евро

Все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Рассчитываем, что в этом году ЕС сможет предоставить финансовую помощь примерно на уровне 2023 года. Для покрытия дефицита украинского бюджета нам важно привлечь от Евросоюза около 18 млрд евро», — сообщил премьер.

Помощь США

Кроме того, Шмыгаль отметил, что $11,8 млрд бюджетной поддержки планирует в этом году предоставить Администрация президента США Джо Байдена.

«Надеемся на положительное решение американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время», — заявил он.

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Напомним

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие решения об изменениях в бюджет ЕС, которые включали в себя среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

Позже Венгрия заявила, что может снять свое вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.