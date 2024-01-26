Все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки на 50 миллиардов евро
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«Рассчитываем, что в этом году ЕС сможет предоставить финансовую помощь примерно на уровне 2023 года. Для покрытия дефицита украинского бюджета нам важно привлечь от Евросоюза около 18 млрд евро», — сообщил премьер.
Помощь США
Кроме того, Шмыгаль отметил, что $11,8 млрд бюджетной поддержки планирует в этом году предоставить Администрация президента США Джо Байдена.
«Надеемся на положительное решение американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время», — заявил он.
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Напомним
В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие решения об изменениях в бюджет ЕС, которые включали в себя среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.
Позже Венгрия заявила, что может снять свое вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.
Комментарии - 12
По Е С там все не так тухло, т.к. в конечно счете можно начать делать прямые транши от стран ЕС. Это будет медленней, но проблему решает.
Джон заявил Байдену, что-либо он капитулирует и принимает закон HR2, либо Джонсон воспользуется законопроектом Сената как туалетной бумагой. Это не заявления в интервью на ходу, это официальное письмо Спикера Конгресса США с ультиматумом.
«Я хотел предоставить краткую обновленную информацию относительно дополнения и границы, поскольку Сенат, похоже, не может прийти к какому-либо соглашению. Если бы слухи о содержании проекта предложения были правдивы, он бы в любом случае был мертв по прибытии Палату представителей».
House Speaker Mike Johnson is warning in a new letter that the emerging border deal is «dead on arrival» in his chamber if it resembles anything close to what has been reported
https://edition.cnn.com/2024/01/26/politics/speaker-mike-johnson-letter/index.html
Одно дело помогать оружием — оно понятно думаю пойдёт по назначению и тут абсолютно нормальная позиция Майка Джонсона. Другое дело — давать коррупционерам денег.
Очень странно что в стране, которую атакуют оккупанты и где Зеленский ездил с протянутой рукой по всему миру и рассказывал как всё ужасно, происходит следующее:
— выделяют деньги на сериалы, развлекательные шоу, овощерезки, барабаны и брусчатку;
— судья на пенсии получает пенсию больше чем солдат в окопе на передовой;
— фирма разворорывает деньги на строительстве метро и только через 2 года это «случайно» замечают, когда денег нет;
— коррупционными схемами закупают дорогие и некачественные продукты и одежду для ЗСУ, а власть этого как бы «не видит» и отпускает в США условного Резникова;
— военкомы и таможенники «сказочно» обогатились и накупили заграничные виллы;
— банки показывают шикарные прибыли, в 2−3 раза больше довоенных, при этом давят судами и исполнительными заёмщиков, 45−60% годовых и не хотят реструктуризировать;
— нормально работают ночные клубы, VIP-курорты для мажоров и т. п.
Вот просто посмотреть сейчас на саму картину, без обсуждения кто виноват, кто хороший и плохой. Просто сюрреализм.
Но многих ЭТО УСТРАИВАЕТ. Они привыкли, как привыкли к Донбассу 2015 и главное: «дайте больше денег», а мы тут себе «повоюем» и «поворуем».
Или не так? Это тоже всё роспропаганда?
Изначально Джонсон был за поддержку Украины. Однако он крайне щепетильно относится к коррупции. Когда был комитет Конгресса США насчет отчетности по бюджетным траншам, то… никто туда не явился из не членов комитета, т.к. не хотели ставить украинцев в дурацкое положение.
Джонсон пришел ОДИН. Он сел в пустой зал и задавал вопросы бюджетной комиссии США в духе «где деньги Зин?». Он прямо указывал, что США понятия не имеют тратит ли Зеленский деньги на войну или на виллы своего окружения.
В твиттере у Джонсона видео с этим эпизодом, там просто много очень твитов и не могу найти. Однако Джонсону не нужно все это рассказывать. Он по факту говорит, что если сами украинцы убеждены, что их власть ворует, то почему американцы должны думать иначе?
Но на Западе тоже не дураки сидят, и если не все об этом заявляют громко, прямо и открыто — то как минимум учитывают в том числе в своих решениях голосовать или не голосовать за выделение очередного денежного транша коррупционерам.
Второй момент, что Джонсон адвокат по профессии и чисто профессионально видел тысячи мошенников, поэтому у него нюх на воров просто как у профессионала
Третий еще момент, Джонсон очень долго сидел в Комитете по Обороне Конгресса США. Он в отличии от других конгрессменов имел доступ к данным ЦРУ, в том числе к отчетам агентуры ЦРУ прямо в окружении Зеленского. Что там ЦРУшники написали это неизвестно. Однако в ярости в бюджетную комиссию он пошел именно после этого и стал требовать командировки специального Прокурора США в Киев.
Потому что возможно тогда в украинской власти хоть чуть больше начнут прислушываться к критике коррупции от людей, от которых зависят важные решения, и может тогда поймут необходимость решать вопрос коррупции более эффективно, чем делалось до сих пор.
На практике, конечно, вряд ли что-то изменится или заставит кого-то задуматься, коррупционеры скорее себе в нужный момент уедут на свои «виллы» за границей.
Но всегда остаётся шанс, что те же слова Джонсона возможно кого-то хоть чуть больше убедят о необходимости Украине в первую очередь навести порядок «у себя дома», а потом критиковать Запад за непредоставление денег.
https://carnegieendowment.org/politika/91398
Парадоксально, но сила украинского сопротивления, которое лишило Россию громкой победы, сработала против Украины: Европа и США отвлеклись от игры. Русские, возможно, и маршируют на запад, но неясно, смогут ли они когда-нибудь добраться туда, куда хотят. То, что поначалу казалось началом Третьей мировой войны, на самом деле оказалось Второй югославской войной: ужасным конфликтом на восточной окраине Европы
Война кажется все более далекой и чуждой, но в то же время становится рутинным делом. Демонстрации в поддержку Украины становятся все менее заметными, украинских флагов вывешивается все меньше и меньше: в некоторых местах их численность намного меньше палестинских флагов. Конфликт между Израилем и сектором Газа ослабил власть союзников Киева и отвлек внимание мировой общественности от Украины.
Из героя и спасителя Зеленский рискует превратиться в человека, который приказывал другим людям умереть. Мобилизация, которая помогла Украине выжить в 2022 году и даже позволила ей вернуть себе территорию, теперь рассматривается украинцами как причина потери своих близких.
https://www.ft.com/content/d314f4f5−7116−423b-a12a-e18113059630
По мнению FT Трампу практически удалось сорвать военную и финансовую помощь Украине, которая «висит на волоске» (hanging by a thread).
Джон Либер, управляющий директор Eurasia Group, сказал FT, что выделение денег и оружия Украине крайне маловероятно до выборов в США в ноябре, т.к. Трамп прямо заинтересован обвалить и Украину как проект демократов и сделку по границу как занозу в заднице Байдена.
Роджер Маршалл сформулировал так точку зрения республиканцев в Палате Представителей: «Мы занимаем деньги у других стран, которые возвращать еще нашим внукам, чтобы только оплатить эту войну в Украине … За последний год не было никакого существенного движения фронта, несмотря на наши затраты. Погибло двести тысяч украинцев. Давайте сосредоточимся на мирном договоре там»