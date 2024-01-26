Банки Польши ежедневно отбивают около 160 атак хакеров

В Польше финансовая система регулярно сталкивается с хакерскими атаками. В один день банки могут отбивать около 160 нападений. Об этом пишут на bankier.pl, издание ссылается на данные сервиса Check Point.

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«Как правило, люди являются самым слабым звеном в цепочке безопасности, и эффективные манипуляции могут привести к воровству денег со счета. Гораздо сложнее успешно атаковать банковскую инфраструктуру», — отмечают на bankier.pl.

По данным издания, среднестатистическая компания польского банковского и финансового сектора подвергается атакам более 1100 раз в неделю.

В целом подобная ситуация наблюдается и в мире, где фиксируют более тысячи атак в неделю.

Напомним, что недавно хакеры активно атаковали monobank, но нападение удалось отбить.

Как сообщали в Госспецсвязи, количество кибератак в Украине выросло на 62% в 2023 году.

В октябре «Минфин» писал о том, что глобальная кибератака на платежные системы может обойтись миру в $3,5 триллиона.

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