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23 октября 2023, 14:09 Читати українською

Кибератака на платежные системы может обойтись миру в $3,5 триллиона

Страховая компания Lloyd's of London предупреждает, что крупная кибератака на платежные системы может обойтись мировой экономике в $3,5 трлн, пишет Reuters.

Страховая компания Lloyd's of London предупреждает, что крупная кибератака на платежные системы может обойтись мировой экономике в $3,5 трлн, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСценарииLloyd's опубликовал сценарий системного риска, в котором моделируются глобальные экономические последствия гипотетической, но правдоподобной кибератаки на обширную платежную систему, что приведет к широкомасштабному нарушению глобального бизнеса и потенциальным мировым экономическим потерям в триллионы долларов.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сценарии

Lloyd's опубликовал сценарий системного риска, в котором моделируются глобальные экономические последствия гипотетической, но правдоподобной кибератаки на обширную платежную систему, что приведет к широкомасштабному нарушению глобального бизнеса и потенциальным мировым экономическим потерям в триллионы долларов.

Какие страны терпят наибольшие потери

В тройку стран, которые несут наибольшие 5-летние экономические потери вследствие реализации этого сценария, входят США — $1,1 трлн, затем Китай — $470 млрд и Япония — $200 млрд.

Время восстановления экономики отдельных стран или регионов зависит от структуры экономики, уровня уязвимости и устойчивости.

Риск кибератаки является наиболее упоминаемым риском в последнем исследовании системных рисков Банка Англии за II-ю половину 2023 года: его отметили 80% компаний. Это самая высокая доля респондентов, упоминающих киберриск, за всю историю исследования.

Поскольку кибернетические атаки продолжают угрожать предприятиям и правительствам, интерес к рынку страхования растет. К слову, объем валовых письменных премий в этом секторе в прошлом году составил чуть более $9 млрд и, по прогнозам, к 2025 году составит $13−25 млрд.

«Мы стремимся повысить устойчивость к системным рискам, и опубликованный сегодня сценарий рисков подчеркивает важную роль в страховании в поддержке и защите клиентов от потенциальной киберугрозы для бизнеса и общества, — отмечает Брюс Карнеги-Браун, председатель совета директоров Lloyd's. — Глобальная взаимосвязь кибертехнологий означает, что этот риск слишком велик, чтобы с ним мог справиться только один сектор, поэтому мы должны продолжать обмениваться знаниями, опытом и инновационными идеями между правительством, промышленностью и страховым рынком, чтобы обеспечить устойчивость общества к потенциальным масштабам этого риска».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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