У нас есть все гарантии со стороны США касательно конфискации российских активов в пользу Украины — Шмыгаль

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2024, 16:07 Читати українською

У нас есть все гарантии со стороны США касательно конфискации российских активов в пользу Украины — Шмыгаль

Украина получила гарантии от США относительно долгосрочной поддержки, в частности, передачи конфискованных российских активов для восстановления страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico, передает Укринформ.

Украина получила гарантии от США относительно долгосрочной поддержки, в частности, передачи конфискованных российских активов для восстановления страны.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«У нас есть все гарантии со стороны США по долгосрочной поддержке Украины. Например, по конфискации российских активов для финансирования восстановления страны. Мы работаем с администрацией президента Джо Байдена и с Конгрессом, чтобы заручиться поддержкой на 2024 год. Увидим, как будут развиваться обстоятельства в 2025 году», — сказал он.

Президентские выборы в США

В контексте предстоящих президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года, Шмыгаль выразил надежду на то, что любой президент Соединенных Штатов поддержит борьбу Украины за цивилизованные ценности.

Он также добавил, что большинство американцев поддерживают Украину.

«Нет никого, кто хотел бы закончить эту войну больше, чем украинцы. Мы считаем, что мирный план президента Зеленского является единственным инструментом для достижения долгосрочного и устойчивого мира», — сказал Шмыгаль, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что он сможет закончить войну в сутки, если станет президентом.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений, вызванных развязанной россией войной.

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 января 2024, 16:26
#
Ще один потужний сігнал від наших партнерів.
+
+24
matroskin
matroskin
26 января 2024, 16:29
#
Пора вже усвідомити, що будь які гарантії закінчуються як тільки діло доходить до їх практичних реалізацій.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
26 января 2024, 16:40
#
Гарантии есть — активов нет. Привет от паши лазаренко.
+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
26 января 2024, 16:49
#
Есть такая украинская поговорка: «Дурень думкою багатiе» это про Шмыгаля и эту статью
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AleksandrBank, Investik, matroskin, Гой Иванович под солями и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами