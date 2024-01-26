У нас есть все гарантии со стороны США касательно конфискации российских активов в пользу Украины — Шмыгаль

Украина получила гарантии от США относительно долгосрочной поддержки, в частности, передачи конфискованных российских активов для восстановления страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico, передает Укринформ.

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«У нас есть все гарантии со стороны США по долгосрочной поддержке Украины. Например, по конфискации российских активов для финансирования восстановления страны. Мы работаем с администрацией президента Джо Байдена и с Конгрессом, чтобы заручиться поддержкой на 2024 год. Увидим, как будут развиваться обстоятельства в 2025 году», — сказал он.

Президентские выборы в США

В контексте предстоящих президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года, Шмыгаль выразил надежду на то, что любой президент Соединенных Штатов поддержит борьбу Украины за цивилизованные ценности.

Он также добавил, что большинство американцев поддерживают Украину.

«Нет никого, кто хотел бы закончить эту войну больше, чем украинцы. Мы считаем, что мирный план президента Зеленского является единственным инструментом для достижения долгосрочного и устойчивого мира», — сказал Шмыгаль, комментируя заявление Дональда Трампа о том, что он сможет закончить войну в сутки, если станет президентом.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений, вызванных развязанной россией войной.

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия потеряла доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд с примерно $640 млрд.