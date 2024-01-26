США опередили Китай в гонке за звание крупнейшей экономики

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2024, 12:52 Читати українською

США опередили Китай в гонке за звание крупнейшей экономики

ВВП США вырос на 6,3%, тогда как ВВП Китая — всего на 4,6%. Это означает, что США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира. Об этом пишет Bloomberg.

ВВП США вырос на 6,3%, тогда как ВВП Китая — всего на 4,6%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эксперты ждали рецессии в США

Такой результат был неожидан для многих аналитиков, которые в начале 2023 г. предполагали, что экономика США упадет в рецессию. Однако этого не произошло, и американская экономика смогла успешно преодолеть последствия пандемии коронавируса.

В пользу США также говорит ситуация на фондовом рынке. Акции американских компаний на этой неделе достигли рекордных максимумов, в то время как китайские ценные бумаги потеряли $6 трлн за последние 3 года.

Китай, напротив, борется с рядом проблем, сдерживающих его экономический рост. Страна сталкивается с кризисом в недвижимости, дефляцией и ростом безработицы.

Основные причины смены лидерства

Наибольшая причина смены лидерства — разница в монетарной политике США и Китая. Федеральная резервная система США повышала процентные ставки для борьбы с инфляцией, в то время как Китайский народный банк удерживал ставки на низком уровне, чтобы стимулировать экономику.

Читайте также: Экономика Китая за год частично восстановилась, но население рекордно сокращается

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
26 января 2024, 12:59
#
Капіталізація американського ринку акцій в 5 разів більше ніж китайського. Інвестори роблять ставку на перемогу США
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 января 2024, 13:17
#
США и Европа сами создали себе на пятую точку эту проблему,
десятилетиями размещая свои производства в Китае, позарившись
на сверхприбыль из-за дешевизны рабочей силы, накачивая Китай
новейшими технологиями…
+
0
Pablito
Pablito
26 января 2024, 13:32
#
А теперь все больше производств создается в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде… Китай уже не в тренде. Теперь они больше пытаются ориентироваться на внутренние ресурсы и внутреннее потребление.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Pablito, Vadim531 и 29 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами