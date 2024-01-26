ВВП США вырос на 6,3%, тогда как ВВП Китая — всего на 4,6%. Это означает, что США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира. Об этом пишет Bloomberg.
США опередили Китай в гонке за звание крупнейшей экономики
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Эксперты ждали рецессии в США
Такой результат был неожидан для многих аналитиков, которые в начале 2023 г. предполагали, что экономика США упадет в рецессию. Однако этого не произошло, и американская экономика смогла успешно преодолеть последствия пандемии коронавируса.
В пользу США также говорит ситуация на фондовом рынке. Акции американских компаний на этой неделе достигли рекордных максимумов, в то время как китайские ценные бумаги потеряли $6 трлн за последние 3 года.
Китай, напротив, борется с рядом проблем, сдерживающих его экономический рост. Страна сталкивается с кризисом в недвижимости, дефляцией и ростом безработицы.
Основные причины смены лидерства
Наибольшая причина смены лидерства — разница в монетарной политике США и Китая. Федеральная резервная система США повышала процентные ставки для борьбы с инфляцией, в то время как Китайский народный банк удерживал ставки на низком уровне, чтобы стимулировать экономику.
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Комментарии - 3
десятилетиями размещая свои производства в Китае, позарившись
на сверхприбыль из-за дешевизны рабочей силы, накачивая Китай
новейшими технологиями…