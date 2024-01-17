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17 января 2024, 15:28 Читати українською

Экономика Китая за год частично восстановилась, но население рекордно сокращается

ВВП Китая в течение 2023 года продемонстрировал рост на 5,2%, достигнув официальной цели государства. В то же время население Поднебесной уже второй год рекордно сокращается. Об этом пишет Reuters.

ВВП Китая в течение 2023 года продемонстрировал рост на 5,2%, достигнув официальной цели государства.

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Шаткое восстановление

Издание отмечает, что восстановление китайской экономики было гораздо более шатким, чем ожидали многие аналитики и инвесторы, из-за углубления кризиса недвижимости, роста дефляционных рисков и прохладного спроса, бросающего тень на перспективы этого года.

Ожидание того, что вторая по величине экономика мира испытывает сильное восстановление после COVID-19, быстро развеялись в течение года из-за слабой уверенности потребителей и бизнеса, роста долгов местных органов власти и замедления глобального роста, что резко повлияло на рабочие места, активность и инвестиции.

Согласно данным Национального бюро статистики (NBS), валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 5,2% в октябре-декабре по сравнению с годом ранее, ускорившись с 4,9% в третьем квартале. В целом в 2023 году экономика выросла на 5,2%.

Изменение ВВП Китая за 10 лет / Данные: Bloomberg

Какие перспективы

Инсайдеры ожидают, что Пекин сохранит аналогичную цель роста примерно на 5% в этом году, но аналитики говорят, что это может быть трудной задачей даже при дополнительном стимулировании.

Циклические проблемы, такие как кризис собственности, сталкиваются с глубоко укоренившимися структурными проблемами, такими как чрезмерная зависимость от инвестиций и инфраструктуры, подпитываемых долгами, а не шагами для расширения и углубления потребления.

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Глава NBS Кан сказал на пресс-конференции в Пекине, что рост Китая в 2023 году был «достигнут тяжело» и добавил, что экономика столкнется со сложной внешней средой и недостаточным спросом в 2024 году.

Акции в Китае упали до пятилетнего минимума, в то время как юань снизился. Недавно валюта оказалась под новым давлением, поскольку рыночные ожидания растут по поводу снижения процентных ставок.

Популяция

Дополнительная обеспокоенность долгосрочными перспективами роста Китая вызвала то, что население страны в 2023 году сократилось второй год подряд. Общее количество людей в Китае упало на 2,08 миллиона до 1,409 миллиарда в 2023 году, что является более быстрым падением, чем в 2022 году.

Изменение населения Китая / Данные: Bloomberg

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 января 2024, 16:19
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Вітаємо Китай з переходом в лігу старіючих країн. Стариків стає більше, бо медицина і рівень життя зросли, а молоді менше стає, працівників менше, зарплати вверх, ціна на генерики вверх… а борги космічні. Чому для Китаю ріст 5% то мало? Останні облігації продали під майже 3%… основна маса продавалась під більші. Тому їм рости треба значно швидше, щоб компенсувати. У Китаю понад 300% ВВП державних та муніципальних кредитів. Тобто 3% множити на 3… тому при 10% росту ВВП вони почувалися добре. А зараз 5 то ні про що. Часто порівнюють з Японією, там також 300%… але ось стаття https://minfin.com.ua/ua/amp/2019/02/08/36659446/ яка каже, що по факту у них від'ємна прибутковість… тобто віддадуть менше, ніж взяли. Тому Японія нормально почувається. Та й Японія викупила акції своїх компаній на великі суми, отримує дивіденди, а Китай вклався в бетон, в субсидії, а це не дає прямих дивідендів, а переваги від тих вкладень вже дали позитив, але борг лишився.
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