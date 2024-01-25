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25 января 2024, 15:01 Читати українською

Экономика Украины вернулась к росту, восстановление будет продолжаться — НБУ

Экономика возобновлялась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, поддерживаемой масштабным международным финансированием. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Экономика возобновлялась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, поддерживаемой масштабным международным финансированием.
Фото: slovoidilo.ua

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По словам Пышного, в четвертом квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год — до 5,7%.

Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

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«В 2025—2026 годах рост экономики ускорится до 4−6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ», — заявил глава Нацбанка.

Ожидается, что в послевоенное время мягкая фискальная политика будет и дальше поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы.

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Напомним

«Минфин» писал, что Министерство экономической политики и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году до 4,6% при условии увеличения инвестиций на 29,6% по сравнению с 2023 годом, что сформирует наибольший положительный вклад в рост ВВП.

Источник: Минфин
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