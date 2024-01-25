Экономика Украины вернулась к росту, восстановление будет продолжаться — НБУ

Экономика возобновлялась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, поддерживаемой масштабным международным финансированием. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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По словам Пышного, в четвертом квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год — до 5,7%.

Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

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«В 2025—2026 годах рост экономики ускорится до 4−6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ», — заявил глава Нацбанка.

Ожидается, что в послевоенное время мягкая фискальная политика будет и дальше поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы.

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Напомним

«Минфин» писал, что Министерство экономической политики и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году до 4,6% при условии увеличения инвестиций на 29,6% по сравнению с 2023 годом, что сформирует наибольший положительный вклад в рост ВВП.