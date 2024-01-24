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24 января 2024, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Стоимость арендованного жилья в Украине и сомнительные инвестпроекты

От Львова до Херсона: 3 региона с самыми дорогими и дешевыми квартирами в аренду

За год стоимость арендуемого жилья в Украине выросла в среднем на 16%. Активнее всего цены повышали владельцы квартир западных регионов. Киев к лидерам роста хоть и не попал, но все же остался в тройке самых дорогих арендованных квартир. Где в Украине можно снять квартиру за умеренную цену, а где это дастся в копеечку, расскажет «Минфин».

Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы

Два государственных банка — Укргазбанк и Сенс Банк интересуют иностранных инвесторов. Об этом рассказал замминистра финансов Юрий Драганчук.

Завтра НБУ озвучит решение по учетной ставке: как к этому подготовились небольшие банки

Очередное заседание Монетарного комитета НБУ состоится уже на этой неделе — о решении по учетной ставке станет известно 25 января. Как перед этим событием, свои ставки изменили банки с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн — в нашем свежем обзоре.

Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень сомнительных инвестиционных проектов. В список добавилось еще 14 компаний.

Свое жилье в Украине, арендованное в Польше, работа онлайн: где платить налоги

Вопрос налоговой резидентности украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабного вторжения, стал актуален уже через 6 месяцев их постоянного пребывания за границей. В то же время, остается ряд неоднозначных вопросов относительно того, как должна облагаться налогом прибыль наших граждан, которые находятся в Польше, а получают доход в Украине. Об особенностях двойного налогообложения рассказала советник адвокат TOTUM LF Яна Михайлюк.

Источник: Минфин
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