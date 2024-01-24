Словакия поддержит программу ЕС Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине помощи в размере 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи со словацким коллегой Робертом Фицо.
Словакия не будет блокировать помощь ЕС для Украины на 50 миллиардов евро — Шмыгаль
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«Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности… Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза», — написал Шмыгаль в Telegram.
Также стороны пришли к согласию, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. В то же время будет продолжаться сотрудничество по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.
Кроме того, премьер Словакии заверил в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.
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Напомним
В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие решения об изменениях в бюджет ЕС, которые включали в себя среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.
Позже Венгрия заявила, что может снять свое вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.
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