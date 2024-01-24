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24 января 2024, 18:33 Читати українською

Словакия не будет блокировать помощь ЕС для Украины на 50 миллиардов евро — Шмыгаль

Словакия поддержит программу ЕС Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине помощи в размере 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи со словацким коллегой Робертом Фицо.

Словакия поддержит программу ЕС Ukraine Facility, которая предусматривает предоставление Украине помощи в размере 50 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и есть конкретные договоренности… Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза», — написал Шмыгаль в Telegram.

Также стороны пришли к согласию, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. В то же время будет продолжаться сотрудничество по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.

Кроме того, премьер Словакии заверил в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

Читайте также: Еврокомиссия готовит уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 миллиардов евро — Financial Times

Напомним

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие решения об изменениях в бюджет ЕС, которые включали в себя среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

Позже Венгрия заявила, что может снять свое вето на пакет помощи от Европейского Союза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Igorenya
Igorenya
24 января 2024, 18:35
#
А що ж трапилось???
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