В Укрэксимбанке избрали нового председателя наблюдательного совета

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Футало является банкиром с опытом работы в бельгийской банковской группе KBC и торговом банке CSOB. Он также является консультантом проекта Respeecher по партнерству и связям между инвесторами США и Украины в Европейской Комиссии.

Напомним, что обновленный наблюдательный совет Укрэксимбанка начал свою работу 15 января, хотя большинство его членов правительство назначило еще в мае 2023 года.

Нацбанк в конце года определил, что государственный Укрэксимбанк является проблемным и нуждается в докапитализации.

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