Новый наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка избрал своим председателем Ростислава Футало. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В Укрэксимбанке избрали нового председателя наблюдательного совета
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Футало является банкиром с опытом работы в бельгийской банковской группе KBC и торговом банке CSOB. Он также является консультантом проекта Respeecher по партнерству и связям между инвесторами США и Украины в Европейской Комиссии.
Напомним, что обновленный наблюдательный совет Укрэксимбанка начал свою работу 15 января, хотя большинство его членов правительство назначило еще в мае 2023 года.
Нацбанк в конце года определил, что государственный Укрэксимбанк является проблемным и нуждается в докапитализации.
Читайте также: Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии