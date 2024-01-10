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10 января 2024, 8:53 Читати українською

Три банка нуждаются в докапитализации в 10 млрд грн — НБУ

Нацбанк оценил необходимость докапитализации государственного Укрэксимбанка, Правэкс Банка и МТБ Банка суммарно в 10 млрд грн по итогам оценки их устойчивости на ближайшие три года по базовому макроэкономическому сценарию. Об этом говорится в публикации по итогам оценки устойчивости 20 крупнейших банков.

Нацбанк оценил необходимость докапитализации государственного Укрэксимбанка, Правэкс Банка и МТБ Банка суммарно в 10 млрд грн по итогам оценки их устойчивости на ближайшие три года по базовому макроэкономическому сценарию.
Фото:depositphotos

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«Эта сумма необходима для достижения целевых уровней достаточности капитала, которые будут гарантировать соблюдение банками нормативных значений в прогнозном периоде», — говорится в публикации НБУ.

Согласно ей, у 15 банков на момент оценки не было проблем с достаточностью капитала, а еще два банка — государственные Сенс Банк и Укргазбанк — к началу декабря смогли довести его до уровня, необходимого для соблюдения нормативов адекватности капитала.

Кто будет нуждаться в докапитализации

Согласно представленным данным, после оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям с учетом корректировки достаточность регулятивного капитала (Н2) Укрэксимбанка составила на 1 апреля 2023 года 5,93% по нормативу минимум 10%, основного капитала (Н3) — 2, 98% по нормативу минимум 7%. В МТБ эти показатели были соответственно 7,71% и 6%, у Правэкс Банка — 15,61% и 14,39%.

Читайте: Банковская система имеет достаточный запас прочности — результаты оценки устойчивости в разрезе банков

В то же время, для Правэкс Банка, по оценке НБУ, со второго года по-базовому макросценарию капитал стал бы отрицательным, и на третий год показатели его адекватности упали бы «минус» 16,51%. В случае МТБ капитал пошел бы в небольшой минус уже в первый год, а на третий показатели его адекватности ухудшились бы до минус 4,15%.

Для Укрэксимбанка за три года нормативы упали бы с «минус» 3,67% до «минус» 8,04%.

«Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны представить в Национальный банк программы реструктуризации или капитализации. В этих программах банки будут отражать меры по поэтапному достижению установленного уровня нормативов», — говорится в релизе.

Нацбанк предполагает, что ключевыми мерами банков в этих программах будет реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности.

Читайте: Топ-10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2023 года

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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