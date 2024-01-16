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16 января 2024, 9:37 Читати українською

Кабмин разблокировал работу наблюдательного совета Укрэксимбанка

Кабинет министров одобрил распоряжение, разрешающее наблюдательному совету государственного Укрэксимбанка начать работу в неполном составе. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 12 января.

Кабинет министров одобрил распоряжение, разрешающее наблюдательному совету государственного Укрэксимбанка начать работу в неполном составе.

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Назначение членов

Правительство в мае 2023 года назначило шестерых независимых членов наблюдательного совета, но одного из них не согласовал Нацбанк.

Поскольку Акчакоча не получил согласования, наблюдательный совет так и не смог начать работу, потому что во время назначения в мае Кабмин решил, что «срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года с даты вступления в должность всех членов наблюдательного совета».

На последнем заседании 12 января Кабмин отменил это требование, а новый срок полномочий наблюдательного совета акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» составляет три года с даты вступления в силу (т.е. до января 2027 года).

Что это значит

Это позволит наблюдательному совету начать работу в неполном составе из восьми человек (пять независимых членов, три представителя государства), пока еще одного члена проверяет НБУ.

Источник: Минфин
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