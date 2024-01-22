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22 января 2024, 15:49 Читати українською

Мемные монеты взлетели на фоне запуска аккаунта XPayments

С 19 по 21 января курс DOGE вырос с $0,075 до $0,089 (18%), а цена FLOKI увеличилась с $0,000027 до $0,000034 (21%).

С 19 по 21 января курс DOGE вырос с $0,075 до $0,089 (18%), а цена FLOKI увеличилась с $0,000027 до $0,000034 (21%).►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо данным CoinGecko, объемы торгов обеих токенов увеличились на 200% за прошедшие выходные, несмотря на отсутствие общего всплеска торгового объема на рынке криптовалют.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным CoinGecko, объемы торгов обеих токенов увеличились на 200% за прошедшие выходные, несмотря на отсутствие общего всплеска торгового объема на рынке криптовалют.

У фьючерсах, отслеживающих DOGE и FLOKI, открытый интерес вырос с $200 млн до $430 млн.

Твиттер-аккаунт XPayments с момента создания 19 января уже привлек более 107 тысяч подписчиков.

Читайте: Dogecoin отметила десятилетний юбилей и выросла до годового максимума

Ранее в январе платформа X объявила о планах запустить функцию одноранговых платежей в приложении. Официальной информации о том, будут мемные монеты использоваться на платформе X или нет, пока не поступало.

Однако спекуляции основаны на том, что компании Илона Маска уже принимают такие токены в качестве способа оплаты. Производитель электрокаров Tesla продают за DOGE некоторые товары в онлайн-магазине Tesla Store.

Реакция мемных валют

DOGE и FLOKI часто взлетают на фоне событий, связанных с новостями о принадлежащих Маску компаниях.

В июле 2023 года курс Dogecoin вырос на 9% после появления символа криптовалюты на логотипе Twitter. Floki подорожал на 46% в феврале прошлого года после публикации миллиардером фотографий своей собаки.

А недавно глава Tesla и SpaceX заявил, что в его колонии на Марсе получится использовать криптовалюту. Полет к ближайшей минимально пригодной для жизни планете значится в планах бизнесмена.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
22 января 2024, 17:51
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Смищно
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