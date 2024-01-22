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22 января 2024, 9:29 Читати українською

Большинство чехов не захотели отказываться от кроны ради евро — исследование

Две трети чехов (68%) не считают выгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро, обратную точку зрения выразил 21% опрошенных, следует из исследования агентства Median, передает iRozhlas.

Две трети чехов (68%) не считают выгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро, обратную точку зрения выразил 21% опрошенных, следует из исследования агентства Median, передает iRozhlas.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиРезультаты опросаЕще 11% респондентов не определились с мнением.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Результаты опроса

Еще 11% респондентов не определились с мнением.

Исследователи также спрашивали, хотели бы чехи проведения референдума по вопросу перехода на евро, — 60% ответили утвердительно, 35% идея не понравилась, еще 5% ответить не смогли.

Скепсис может быть вызван опасениями по поводу роста цен, предполагает один из авторов исследования Иван Цукер. По его словам, чаще других о выгодах от введения евро говорят студенты (45%), а также бизнесмены (40%).

Переход на евро

Дискуссии в Чехии о переходе на евро возобновились после новогоднего обращения президента Петра Павла, который поддержал отказ от кроны. «Настало время спустя годы начать предпринимать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства», — призвал президент Чехии и назвал единую европейскую валюту «логичным будущим» для экономики страны, ориентированной на экспорт.

Читайте: Президент Чехии поддержал переход страны на евро

Однако чешский Минфин не видит смысла заниматься переводом страны в зону евро, поскольку пока экономика не соответствует ни одному из критериев.

Методика опроса

Опрос проходил 11−12 января, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Напомним

В Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия,Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро («Маастрихтские критерии»). Входя в еврозону, страны передают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) все полномочия в сфере денежно-кредитной политики, в том числе — решения о размере эмиссии и ключевой процентной ставки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 января 2024, 9:43
#
Якщо економіка стабільно сильна, тоді власна валюта її захищає. Але у випадку України було б вигідно, бо фактично прибирається друк грошей. Крім того, у нас люди тримають гроші у валюті, пепехід був би не важким. Краще на бакс, але і євро би підійшло.
Але в 2022 році той друк гривні був виправданий, бо допомоги ще не було, а агресію треба було відбивати якось.
+
+30
LSD75
LSD75
22 января 2024, 9:52
#
На бакс перейти Украине? это шутка неудавшаяся ваша;? Украина может и не против перейти на евро, Евросоюз -против

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 января 2024, 10:45
#
Нє шутка. Я ж не пишу, що Україна переходить чи перейде на бакс, а про тереваги та ризики, на мій погляд.
+
0
neverice
neverice
22 января 2024, 11:30
#
Там окрім емісії є ще питання ключової ставки. Яка є основним інструментом для всієї монетарної політики. А без цих двох монетарна політика буде визначатись не нами, а центробанком ЄС. Але умови нашої економіки радикально відрізняються від ЄС.
Бо монетарна політика — це не лише емісія та процентні ставки як інструмент виходу з кризи. Це також інструмент економічного росту, яким може стимулюватись економіка.
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