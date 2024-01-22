Две трети чехов (68%) не считают выгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро, обратную точку зрения выразил 21% опрошенных, следует из исследования агентства Median, передает iRozhlas.
Большинство чехов не захотели отказываться от кроны ради евро — исследование
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Результаты опроса
Еще 11% респондентов не определились с мнением.
Исследователи также спрашивали, хотели бы чехи проведения референдума по вопросу перехода на евро, — 60% ответили утвердительно, 35% идея не понравилась, еще 5% ответить не смогли.
Скепсис может быть вызван опасениями по поводу роста цен, предполагает один из авторов исследования Иван Цукер. По его словам, чаще других о выгодах от введения евро говорят студенты (45%), а также бизнесмены (40%).
Переход на евро
Дискуссии в Чехии о переходе на евро возобновились после новогоднего обращения президента Петра Павла, который поддержал отказ от кроны. «Настало время спустя годы начать предпринимать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства», — призвал президент Чехии и назвал единую европейскую валюту «логичным будущим» для экономики страны, ориентированной на экспорт.
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Однако чешский Минфин не видит смысла заниматься переводом страны в зону евро, поскольку пока экономика не соответствует ни одному из критериев.
Методика опроса
Опрос проходил 11−12 января, в нем приняли участие 1 тыс. человек.
Напомним
В Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия,Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.
Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро («Маастрихтские критерии»). Входя в еврозону, страны передают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) все полномочия в сфере денежно-кредитной политики, в том числе — решения о размере эмиссии и ключевой процентной ставки.
Комментарии - 4
Але в 2022 році той друк гривні був виправданий, бо допомоги ще не було, а агресію треба було відбивати якось.
Бо монетарна політика — це не лише емісія та процентні ставки як інструмент виходу з кризи. Це також інструмент економічного росту, яким може стимулюватись економіка.