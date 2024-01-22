Большинство чехов не захотели отказываться от кроны ради евро — исследование

Две трети чехов (68%) не считают выгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро , обратную точку зрения выразил 21% опрошенных, следует из исследования агентства Median, передает iRozhlas.

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Результаты опроса

Еще 11% респондентов не определились с мнением.



Исследователи также спрашивали, хотели бы чехи проведения референдума по вопросу перехода на евро, — 60% ответили утвердительно, 35% идея не понравилась, еще 5% ответить не смогли.

Скепсис может быть вызван опасениями по поводу роста цен, предполагает один из авторов исследования Иван Цукер. По его словам, чаще других о выгодах от введения евро говорят студенты (45%), а также бизнесмены (40%).

Переход на евро

Дискуссии в Чехии о переходе на евро возобновились после новогоднего обращения президента Петра Павла, который поддержал отказ от кроны. «Настало время спустя годы начать предпринимать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства», — призвал президент Чехии и назвал единую европейскую валюту «логичным будущим» для экономики страны, ориентированной на экспорт.

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Однако чешский Минфин не видит смысла заниматься переводом страны в зону евро, поскольку пока экономика не соответствует ни одному из критериев.

Методика опроса

Опрос проходил 11−12 января, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

Напомним

В Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия,Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро («Маастрихтские критерии»). Входя в еврозону, страны передают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) все полномочия в сфере денежно-кредитной политики, в том числе — решения о размере эмиссии и ключевой процентной ставки.