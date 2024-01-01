Президент Чехии поддержал переход страны на евро

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переход на евро

По его словам, Чехии нужно предпринимать конкретные шаги, позволяющие стране войти в еврозону.

«Пора, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта — это логическое будущее», — добавил глава чешского государства.

Чехия является одной из семи стран-членов ЕС, не использующей евро как национальную валюту.

Страна обязалась войти в еврозону еще в 2004 году, когда стала членом Евросоюза.

Еще в прошлом году премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не перейдет на евро при его правительстве. Он считает такой шаг «нереалистичным сейчас».