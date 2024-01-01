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1 января 2024, 19:01 Читати українською

Президент Чехии поддержал переход страны на евро

Президент Чехии Петр Павел выступил за переход его страны на евро. Он считает такой шаг «логичным будущим» для Чехии. Об этом пишет Novinky.cz .

Президент Чехии Петр Павел выступил за переход его страны на евро.
Фото: depositphotos

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Переход на евро

По его словам, Чехии нужно предпринимать конкретные шаги, позволяющие стране войти в еврозону.

«Пора, после многих лет, начать делать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства. Несмотря на бесконечные дискуссии о преимуществах и недостатках евро, для страны с открытой и экспортной экономикой, расположенной в центре Европы, общая валюта — это логическое будущее», — добавил глава чешского государства.

Чехия является одной из семи стран-членов ЕС, не использующей евро как национальную валюту.

Страна обязалась войти в еврозону еще в 2004 году, когда стала членом Евросоюза.

Еще в прошлом году премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не перейдет на евро при его правительстве. Он считает такой шаг «нереалистичным сейчас».

Источник: Минфин
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