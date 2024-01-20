Румынские фермеры разблокировали последний пропускной пункт

Румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Дьяково-Халмеу» на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков в направлении пункта пропуска «Халмеу», — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Сейчас на выезд из Украины находится 634 грузовика, въезд в Украину ожидают 30 грузовиков.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 19 января, румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков вблизи пункта пропуска «Виковую-де-Сус».

Сегодня, 20 января, румынские протестующие перестали блокировать движение грузовиков на пункте пропуска «Порубное-Сирет».

16 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.