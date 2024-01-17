Центробанк рф счел, что россияне берегут «под матрацами» почти $100 миллиардов наличной валюты. Об этом пишет The Moscow Times.
Не доверяют банкам: россияне накопили значительный объем иностранной валюты «под матрасом»
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Россияне накопили значительный объем иностранной валюты, который они не доверяют своим банкам и хранят дома. В общей сложности речь идет о 8,6 трлн рублей или $96,8 млрд по курсу российского центробанка.
Отмечается, что только за ноябрь объем валюты на руках россиян увеличился на 82,8 млрд. рублей, что стало максимальным месячным приростом с марта 2022-го, когда против россии были введены масштабные санкции за войну в Украине.
Также к началу декабря объем депозитов россиян в банках за рубежом вырос до 6,6 трлн рублей ($74 млрд). За месяц он увеличился на 95,2 млрд. рублей в эквиваленте.
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Российские власти ищут способ получить доступ к сбережениям россиян на фоне дефицита бюджета и растущих расходов на войну. Министр финансов россии Антон Силуанов в конце декабря заявил, что объем депозитов россиян в банках составляет более 40 трлн руб. Эти средства, по его словам, власти планируют привлечь, чтобы «обеспечить финансовый суверенитет», сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики.
Как одна из мер по получению доступа к сбережениям россиян Минфин и ЦБ страны разработали новую систему пенсионных накоплений. К 2030 году на нее должны перейти не менее 9 млн человек. В частности, граждане должны переводить свои средства в негосударственные пенсионные накопления. путин поручил правительству привлечь в рамках этой программы 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП (около 200 млрд рублей) в 2025 году.
Комментарии - 7
По перше треба строго-настрого заборонити всі імпортні товари (санкціоночку).
По друге відродити торгсіни і валютні магазини Бірьозка, де б продавались ті товари лише за валюту і за вп’ятеро завищеними цінами.
Таким чином за пару років вся валюта перекочує зі схованок холопів до государєвой казни. Так ще дєдущка Лєнін робив, і таки свого досягнув.
Чушь полнейшая .
Россияне увеличили запас СКВ «в матрацах» не потому , что «не доверяют банкам» , а потому , что банки стали брать комиссию даже просто за хранение валюты на их счетах. Причем комиссия у некоторых банков была аж до 1% в месяц. Естественно люди предпочли либо срочно снять валюту , либо перевести ее в банки других стран, например Казахстана.
Если россияне действительно не доверяли бы банкам, то как тогда объяснить РЕКОРДНЫЙ уровень в 2023 году депозитов В РУБЛЯХ в 43.5 ТРЛН рублей, что больше уровня 2022 года на 19%?
То есть россияне то не доверяют банкам , то очень доверяют причем одновременно?)))
Очень неприятно было читать эту статью от Минфина. Нас, читателей, как будто за идиотов держат, «скушающих» любое фуфло и не умеющих проверить информацию .
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...