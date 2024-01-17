Не доверяют банкам: россияне накопили значительный объем иностранной валюты «под матрасом»

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Россияне накопили значительный объем иностранной валюты, который они не доверяют своим банкам и хранят дома. В общей сложности речь идет о 8,6 трлн рублей или $96,8 млрд по курсу российского центробанка.

Отмечается, что только за ноябрь объем валюты на руках россиян увеличился на 82,8 млрд. рублей, что стало максимальным месячным приростом с марта 2022-го, когда против россии были введены масштабные санкции за войну в Украине.

Также к началу декабря объем депозитов россиян в банках за рубежом вырос до 6,6 трлн рублей ($74 млрд). За месяц он увеличился на 95,2 млрд. рублей в эквиваленте.

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Российские власти ищут способ получить доступ к сбережениям россиян на фоне дефицита бюджета и растущих расходов на войну. Министр финансов россии Антон Силуанов в конце декабря заявил, что объем депозитов россиян в банках составляет более 40 трлн руб. Эти средства, по его словам, власти планируют привлечь, чтобы «обеспечить финансовый суверенитет», сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики.

Как одна из мер по получению доступа к сбережениям россиян Минфин и ЦБ страны разработали новую систему пенсионных накоплений. К 2030 году на нее должны перейти не менее 9 млн человек. В частности, граждане должны переводить свои средства в негосударственные пенсионные накопления. путин поручил правительству привлечь в рамках этой программы 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП (около 200 млрд рублей) в 2025 году.