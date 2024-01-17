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17 января 2024, 15:11 Читати українською

Кладбище электрокаров: в Чикаго из-за сильных морозов перестали работать зарядные станции Tesla (видео)

В Чикаго, США, на фоне аномально низких температур не работают зарядные станции для электромобилей Tesla. Об этом сообщает телеканал FOX 32 Chicago.

В Чикаго, США, на фоне аномально низких температур не работают зарядные станции для электромобилей Tesla.
Фото: скриншот с видео

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Владельцы электрокаров вынуждены бросать свои транспортные средства из-за отсутствия возможности подзарядить их.

Телеканал показал, что водители в пригороде Чикаго Ок Брук не могут зарядить свои машины с воскресенья. Поэтому местные жители оставили десятки электромобилей на зарядных станциях.

«У нас здесь куча мертвых роботов», — прокомментировал телеканалу один из владельцев Tesla, который так и не смог зарядить свой автомобиль.

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Tesla не ответила на электронные письма или звонки телеканала, но автомобильный эксперт из Чикаго говорит, что владельцы электромобилей могут кое-что делать, когда становится так холодно.

«Как и любая новая технология, люди нуждаются в обучении», — сказал Марк Билек из Чикагской автомобильной торговой ассоциации.

Билек сказал, что все электромобили могут испытывать проблемы с экстремальным холодом, и водители должны нажать кнопку предварительного кондиционирования (preconditioning button), прежде чем зарядить аккумулятор.

Стоит отметить, что владельцы Tesla могут вручную предварительно нагреть салон, активировав предварительное кондиционирование или размораживание в приложении Tesla.

Морозы в Чикаго

В последние дни в Чикаго похолодало до −15…−25 градусов. Сегодня, 17 января, столбики термометров показывают около -20 градусов.

Источник: Минфин
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