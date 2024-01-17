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17 января 2024, 8:47 Читати українською

Блокирование границы: Украина выполнила все обязательства перед польскими протестующими

Украина выполнила все обязательства по удовлетворению требований протестующих, блокировавших украинско-польскую границу. Об этом говорится в сообщении Минвосстановления в Фейсбуке.

Украина выполнила все обязательства по удовлетворению требований протестующих, блокировавших украинско-польскую границу.
Фото:facebook.com/Ministry.for.restoration/posts

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Что известно

«Еще в конце декабря с польскими коллегами мы согласовали перечень мер по разблокированию границы. Со своей стороны мы выполнили фактически все, что обещали», — приводит пресс-служба слова главы Министерства Александра Кубракова.

Какие условия выполнила Украина

В то же время уточняется, что в рамках выполнения договоренностей с 16 января отменяется регистрация в е-очереди на пункте пропуска (ЧП) «Нижанковичи-Мальховице». Пилотный проект продлится месяц, после чего будет оценена его эффективность.

«Позиция Минвосстановления заключалась в реализации этого мероприятия только после разблокирования границы. Сегодня регистрация приостанавливается. Туда же направляются инспекторы „Укртрансбезопасности“ для обеспечения порядка на дороге», — пояснило ведомство.

Читайте: Польские перевозчики приостановят блокировку границы: договорились с правительством

В сообщении отмечено, что договоренности с протестующими также предусматривают создание отдельного паса в онлайн-очереди для пустых грузовиков на ЧП «Ягодин-Дорогуск». «Технически эта возможность доступна, как только возобновится стабильное движение на пункте пропуска», — отметили в министерстве.

Еще одно условие — открытие ЧП «Угринов — Долгобычев» для уже выполненных пустых грузовиков.

В то же время, министерства согласовали запуск совместной рабочей группы для анализа ситуации на рынке двусторонних перевозок и обеспечения эффективного таможенного и пограничного контроля. Ее первое заседание прошло 8 января. На нем рассматривался общий план действий на уровне министерств для сбалансирования рынка двусторонних перевозок и уменьшения очередей на границах.

Кроме того, в рамках выполнения условий протестующих Министерство инфраструктуры Польши обязалось помочь с поиском источников для выплаты компенсаций перевозчикам, потерявшим восточные рынки из-за полномасштабного вторжения в Украину, усилить проверки для предотвращения каботажных перевозок, создать систему контроля за транспортными услугами украинских компаний.

Блокировка границ

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Польши во вторник подписало соглашение с польскими перевозчиками о прекращении ими до 1 марта блокады трех польско-украинских пунктов пропуска, которое они начали 6 ноября. Протестующие уже разблокировали МАПП «Корчева-Краковец» и «Рава-Русская — Гребенное». МАПП «Ягодин-Дорогуск» должно быть разблокировано до 12:00 17 января.

Читайте: Румынские фермеры перекрыли еще один пункт пропуска

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
17 января 2024, 9:38
#
окремого пасу

це ви зараз якою мовою пишите?
+
0
Strain
Strain
17 января 2024, 10:39
#
Ну тобто те, що Афіни в українській мові офіційно перейменували на Атени (Athens) вас не бентежить=)
+
0
Три літри
Три літри
17 января 2024, 11:08
#
Хіба я це казав?

* там є хоч якесь пояснення «чому так»
* тут пряме заміщення широковживанного слова іншомовним

і ми ж не в тредсі в гілці жартів про рівень С1 з львівської мови
https://www.instagram.com/p/C2DJvoKtV3k/
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