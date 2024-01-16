Пять стран требуют от Еврокомиссии вернуть пошлины на украинское зерно

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии.

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Пошлины на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию

По его словам, пять восточных стран входят в число шести государств-членов ЕС, способных производить значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им нужно.

«Именно поэтому Брюссель должен принять меры, которые защитят граничащие с Украиной рынки государств-членов и одновременно дадут им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одним из таких вариантов может стать введение тарифов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию», — заявил Надь.

Он также добавил, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия придерживаются общей позиции, направленной на то, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт не оказывал негативного влияния на европейский сельскохозяйственный рынок.

«Поэтому Брюссель также должен обеспечить последовательное применение сельскохозяйственных стандартов ЕС ко всем продуктам, предлагаемым европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию представить отчет о соответствии производственных стандартов Украины стандартам сельскохозяйственной продукции ЕС», — заявил Надь.

Блокировка границ

Как писал «Минфин», румынские фермеры 15 января заблокировали движение для грузовиков на еще одном пункте пропуска на границе с Украиной — «Викову-де-Сус — Красноильск».

13 января румынские фермеры приступили к блокированию движения на пункте пропуска «Сирет — Порубне».

Блокада границы польскими перевозчиками проходит с 6 ноября. Они требуют, в частности, отменить транспортный безвиз для Украины.

Отмена ограничений

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения.

К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.